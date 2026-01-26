Φιλιππίνες: Ναυάγιο πορθμείου με 342 επιβάτες – Τουλάχιστον οχτώ νεκροί

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πορθμείο με 342 επιβαίνοντες ναυάγησε τις πρώτες πρωινές ώρες στις Φιλιππίνες, ενώ δεκάδες διασώθηκαν από τις αρχές.

Φιλιππίνες: Ναυάγιο πορθμείου με 342 επιβάτες – Τουλάχιστον οχτώ νεκροί
Το ναυάγιο πορθμείου στο οποίο επέβαιναν 342 άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές του αρχιπελάγους της Ασίας.

Για «οκτώ επιβεβαιωμένους θανάτους» στο ναυάγιο του M/V Trisha Kerstin 3, που έπλεε με κατεύθυνση της νήσο Σούλου, έκανε λόγο η Αρσίνα Λάτζα Καχίνγκ-Νάνο, δήμαρχος κοινότητας κοντά στον τόπο της καταστροφής, μέσω Facebook.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 138 άνθρωποι διασώθηκαν.

