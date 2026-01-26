Φιλιππίνες: Ναυάγιο πορθμείου με 342 επιβάτες – Τουλάχιστον οχτώ νεκροί
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πορθμείο με 342 επιβαίνοντες ναυάγησε τις πρώτες πρωινές ώρες στις Φιλιππίνες, ενώ δεκάδες διασώθηκαν από τις αρχές.
Το ναυάγιο πορθμείου στο οποίο επέβαιναν 342 άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές του αρχιπελάγους της Ασίας.
Για «οκτώ επιβεβαιωμένους θανάτους» στο ναυάγιο του M/V Trisha Kerstin 3, που έπλεε με κατεύθυνση της νήσο Σούλου, έκανε λόγο η Αρσίνα Λάτζα Καχίνγκ-Νάνο, δήμαρχος κοινότητας κοντά στον τόπο της καταστροφής, μέσω Facebook.
Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 138 άνθρωποι διασώθηκαν.
