Πέθανε στα 26 της σταρ του Tik Tok μετά από μάχη με τον καρκίνο - Η σπαρακτική τελευταία ανάρτηση

Η σταρ του TikTok, Μακένζι Πολ, πέθανε σε ηλικία 26 ετών μετά από τριετή μάχη με τον καρκίνο.

H Mακένζι Πολ

Η σταρ του TikTok, Μακένζι Πολ, πέθανε σε ηλικία μόλις 26 ετών μετά από 3 χρόνια μάχης με τον καρκίνο. Ο σύζυγός της, Μπράντον Πολ, μοιράστηκε τα τραγικά νέα σε ένα 10λεπτο βίντεο στο Facebook την Πέμπτη. «Όπως ξέρετε, ή όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, η Κένζι είναι τώρα στον παράδεισο», είπε ο Μπράντον κλαίγοντας. «Εγωιστικά, εύχομαι να ήταν εδώ, ακόμα μαζί μου, και θα μου πάρει όλη την υπόλοιπη ζωή μου για να το ξεπεράσω αυτό».

paul.jpg

«Αλλά ένα πράγμα για το οποίο είμαι πραγματικά, πραγματικά χαρούμενος είναι ότι δεν πονάει πια», συνέχισε. «Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, ήμουν ευλογημένος που ήμουν παντρεμένος με την καλύτερη γυναίκα εκεί έξω. Την είδα επίσης να περνάει κάποιες, πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές. Ήταν αρκετά διαφανής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά υπήρχαν κάποιες φορές που ήταν στη ΜΕΘ και δεν ανέπνεε μόνη της, όπου, ξέρετε, κανείς μας δεν το μοιράστηκε πραγματικά. Ήταν θαύμα που έφτασε ως εδώ».

hus.jpg

Ο Μπράντον, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ο θάνατος της Μακένζι «δεν μοιάζει καν αληθινός», περιέγραψε την εκλιπούσα σύζυγό του ως «βράχο» και «καλύτερή του φίλη» του. «Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των τελευταίων δυόμισι ετών, προσπάθησα να μην θεωρώ καμία μέρα δεδομένη», δήλωσε. «Ήταν η πιο δυνατή, εργατική, πιο πειθαρχημένη γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ. Με έκανε καλύτερο άντρα, καλύτερο σύζυγο, κάθε μέρα που περνάει».

Ο Μπράντον είπε ότι το πρωί του θανάτου της Μακένζι «δεν τα πήγαινε και τόσο καλά» και έπρεπε να πάει στα επείγοντα και στη συνέχεια στη ΜΕΘ, όπου και απεβίωσε. «Είναι τρελό το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η λευχαιμία», πρόσθεσε. «Εκείνο το καλοκαίρι, όταν ήταν σε ύφεση, ένιωσα μια ανακούφιση, σαν να είχε τελειώσει. Και μετά ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης όταν μου είπε ότι επέστρεψε. Έτσι, ο στόχος μας ήταν να περνάμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί και να κάνουμε πράγματα που αγαπούσε».

b.jpg

O Μπράντον με τη Μακένζι Πολ

Ο Μπράντον συνέχισε: «Ήταν επίσης πολύ, πολύ δύσκολο επειδή γινόταν όλο και πιο αδύναμη γινόταν. Αλλά όποιος γνωρίζει την Κένζι ξέρει ότι είναι πολεμίστρια. Είναι μαχήτρια και συνέχισε να αγωνίζεται για μένα και μου το είπε αυτό και το ήξερα. Εγωιστικά ήθελα να πολεμήσει, αλλά ήθελα επίσης να είναι ήρεμη».

Αργότερα στο βίντεο, ο Μπράντον είπε ότι η σύζυγός του «ήταν πολύ κοντά στο να φύγει και ο Θεός έκανε πολλά θαύματα και επέτρεψε στην Κένζι να μείνει μαζί του όσο το δυνατόν περισσότερο». «Δεν είμαι σίγουρος γιατί έπρεπε να περάσει από αυτό», πρόσθεσε. «Δεν είμαι σίγουρος γιατί έπρεπε να συμβεί αυτό. Αλλά χαίρομαι που κατάφερα να περάσω τα τελευταία δύο χρόνια με την αγάπη της ζωής μου. Είναι τα πάντα για μένα. Θα είναι πάντα. Θα είναι πάντα η καλύτερή μου φίλη. Είναι ροκ σταρ. Την αγαπώ τόσο πολύ».

Η Μακένζι αποκάλυψε δημόσια τη μάχη της με την οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) τον Οκτώβριο του 2023. Εκείνη την εποχή, η Μακένζι ήταν 23 ετών και φοιτούσε στο δεύτερο έτος της ιατρικής σχολής στο Κολλέγιο Ανθρώπινης Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

m.jpg

Είπε στο People ότι λιποθύμησε μια μέρα στο Πανεπιστήμιο και ξύπνησε βλέποντας πέντε νοσοκόμες να στέκονται γύρω της. Όταν ένιωσε ξανά ζάλη μια εβδομάδα αργότερα, κάλεσε τον γιατρό της, ο οποίος της πρότεινε να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις και αιματολογικές εξετάσεις. Αρκετές εβδομάδες αργότερα, η Μακένζι διαγνώστηκε με AML Σύμφωνα με την κλινική Mayo , η AML είναι καρκίνος του αίματος και του μυελού των οστών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πόνο στα οστά, την πλάτη και το στομάχι, ωχρότητα, συχνές λοιμώξεις, εύκολους μώλωπες και άλλα.

Η Μακένζι κατέγραψε τη μάχη της με τον καρκίνο στο TikTok , όπου είχε πάνω από 28.000 ακολούθους. Μοιράστηκε το τελευταίο της βίντεο λίγες μέρες πριν από τον θάνατό της, όπου έλεγε στους θαυμαστές της ότι έχανε τη φωνή της. «Ολόκληρο το στόμα μου πονάει πολύ αυτή τη στιγμή», είπε. «Είναι άσχημο γιατί έχω όρεξη και προσπαθώ να φάω, αλλά πονάει τόσο πολύ που με κάνει να κλαίω. Οπότε, αν μπορείτε, παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα».

