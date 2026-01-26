Discombobulator: Το μυστικό οπλικό σύστημα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στην επιχείρηση Βενεζουέλα

«Το Discombobulator. Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι' αυτό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ κατά την διάρκεια της επιχείρησης για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Newsbomb

Discombobulator: Το μυστικό οπλικό σύστημα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στην επιχείρηση Βενεζουέλα

Κάτοικοι τρέχουν να σωθούν, αφού ακούστηκαν εκρήξεις και αεροσκάφη να πετούν χαμηλά στο Καράκας.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ένα μυστικό οπλικό σύστημα που ονομάζεται «The Discombobulator» (σ.σ. Αποσυντονιστής) για να «παραλύσουν» τον στρατιωτικό εξοπλισμό της Βενεζουέλας κατά την διάρκεια της επιχείρησης για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σε συνέντευξή του στην New York Post.

«Το Discombobulator. Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι' αυτό», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση της New York Post, σχολιάζοντας τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα όπλο παλμικής ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο Καράκας. Όπως είπε, το όπλο έκανε τον εξοπλισμό της Βενεζουέλας «μη λειτουργικό».

«Δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ποτέ τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινεζικούς πυραύλους, αλλά δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ούτε έναν», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη. «Εμείς μπήκαμε, αυτοί πάτησαν τα κουμπιά τους και τίποτα δεν λειτούργησε. Ήταν έτοιμοι για εμάς».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει, περιγράφοντας την επιδρομή στο συγκρότημα του Μαδούρο, ότι οι ΗΠΑ είχαν σβήσει «σχεδόν όλα τα φώτα στο Καράκας», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς το πέτυχαν αυτό.

«Ξαφνικά όλα μας τα ραντάρ σταμάτησαν να λειτουργούν»

Η αποκάλυψη του Τραμπ συνάδει με αναφορές ενός από τους πρώην φρουρούς του Μαδούρο που εξήγησε ότι όταν ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ «ξαφνικά όλα μας τα ραντάρ σταμάτησαν να λειτουργούν, χωρίς καμία εξήγηση», όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο.

«Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετούν πάνω από εκεί που βρισκόμασταν. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε», τόνισε ο φρουρός, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια εμφανίστηκαν ελικόπτερα που μετέφεραν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή.

«Κάποια στιγμή, έριξαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ένιωσα λες και το κεφάλι μου εκρήγνυται», εξήγησε.

«Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Μερικοί έκαναν εμετό. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σηκωθούμε μετά από αυτό το ηχητικό όπλο — ή ό,τι κι αν ήταν», κατέληξε ο πρώην φρουρός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

12:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λευκάδα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βίλα επιχειρηματία – Εξονυχιστικές έρευνες της ΕΛΑΣ

12:54ΦΑΡΜΑΚΟ

«Food Drive ΠΕΦ»: 5,5 τόνοι αγαθών για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης: Ειδική τριεδρική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού πρότεινε ο Μητσοτάκης - Επέκταση της επιστολικής ψήφου

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 12χρονος παρασύρθηκε από όχημα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

12:15ΕΘΝΙΚΑ

Τα drones άλλαξαν τον σύγχρονο πόλεμο: Ο Στρατός ετοίμασε εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των UAV's με βάση τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea»: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας στο Ίδρυμα Ευγενίδου

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου: Η Συνέλευση της Βοστίτσας

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

DIRE STRAITS LEGACY LIVE στην Ελλάδα – 30 & 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη και 3 Απριλίου στην Αθήνα

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών - Χειροπέδες σε δύο 34χρονους

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

11:58LIFESTYLE

Paris Fashion Week 2026: Ξεχώρισαν οι οίκοι Hermès και Louis Vuitton -Τι φέρνει η Haute Couture

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

11:53LIFESTYLE

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου - Περιμένει το πρώτο της παιδί και παντρεύεται το 2026

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 45χρονος για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας - Μαρτυρία εργαζόμενου και βίντεο

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπερτυχερός κέρδισε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ - Τον αναζητούν για να του δώσουν τα κέρδη

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 - Μία στις 3 επιχειρήσεις «κλέβει» ΦΠΑ

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ