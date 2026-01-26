Discombobulator: Το μυστικό οπλικό σύστημα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στην επιχείρηση Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ένα μυστικό οπλικό σύστημα που ονομάζεται «The Discombobulator» (σ.σ. Αποσυντονιστής) για να «παραλύσουν» τον στρατιωτικό εξοπλισμό της Βενεζουέλας κατά την διάρκεια της επιχείρησης για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σε συνέντευξή του στην New York Post.

«Το Discombobulator. Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι' αυτό», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση της New York Post, σχολιάζοντας τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα όπλο παλμικής ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο Καράκας. Όπως είπε, το όπλο έκανε τον εξοπλισμό της Βενεζουέλας «μη λειτουργικό».

«Δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ποτέ τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινεζικούς πυραύλους, αλλά δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ούτε έναν», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη. «Εμείς μπήκαμε, αυτοί πάτησαν τα κουμπιά τους και τίποτα δεν λειτούργησε. Ήταν έτοιμοι για εμάς».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει, περιγράφοντας την επιδρομή στο συγκρότημα του Μαδούρο, ότι οι ΗΠΑ είχαν σβήσει «σχεδόν όλα τα φώτα στο Καράκας», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς το πέτυχαν αυτό.

«Ξαφνικά όλα μας τα ραντάρ σταμάτησαν να λειτουργούν»

Η αποκάλυψη του Τραμπ συνάδει με αναφορές ενός από τους πρώην φρουρούς του Μαδούρο που εξήγησε ότι όταν ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ «ξαφνικά όλα μας τα ραντάρ σταμάτησαν να λειτουργούν, χωρίς καμία εξήγηση», όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο.

«Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετούν πάνω από εκεί που βρισκόμασταν. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε», τόνισε ο φρουρός, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια εμφανίστηκαν ελικόπτερα που μετέφεραν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή.

«Κάποια στιγμή, έριξαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ένιωσα λες και το κεφάλι μου εκρήγνυται», εξήγησε.

«Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Μερικοί έκαναν εμετό. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σηκωθούμε μετά από αυτό το ηχητικό όπλο — ή ό,τι κι αν ήταν», κατέληξε ο πρώην φρουρός.

