Ο άνθρωπος που σκαρφάλωσε live σε πύργο 500 μέτρων αποκάλυψε το ποσό που πήρε

Ο Alex Honnold μίλησε δημόσια για το τολμηρό του εγχείρημα να σκαρφαλώσει σε έναν ουρανοξύστη ύψους 500 μέτρων, ενώ αποκάλυψε και πόσα χρήματα έλαβε. Ο «άνθρωπος-spiderman» σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή του Ταϊπέι 101 στην Ταϊβάν, ένα κτίριο το οποίο είναι γνωστό για τις ταλαντώσεις του σε δυνατούς ανέμους, καθώς και για τον φουτουριστικό εξωτερικό του σχεδιασμό.

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει μια τμηματική δομή στο εξωτερικό που «ανοίγει» προς τα έξω όσο ανεβαίνεις, καταλήγοντας σε ένα περβάζι που σηματοδοτεί την αρχή του επόμενου τμήματος, το οποίο και πάλι ανοίγει προς τα έξω. Για έναν ορειβάτη, αυτό ισοδυναμεί ουσιαστικά με οκτώ διαδοχικές προεξοχές που πρέπει να ξεπεράσει πριν φτάσει στο τελικό, πιο στενό τμήμα ακριβώς στην κορυφή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr