Η Φινλανδία παρέλαβε επίσημα το πρώτο της μαχητικό αεροσκάφος F-35A Lightning II, το οποίο προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Ebbing (Αρκάνσας), όπου θα σχηματιστεί μια εμβρυϊκή μονάδα για να καταστεί δυνατή η λειτουργία του από την Φινλανδική Πολεμική Αεροπορία.

Αυτό το πρώτο αεροσκάφος, που αναγνωρίστηκε ως JF-501 (FMS 23-5932), απογειώθηκε από το εργοστάσιο παραγωγής της Lockheed Martin στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας στις 20 Ιανουαρίου και έφτασε στην Αεροπορική Βάση της Εθνοφρουράς (ANGB) στο Ebbing (Εμπίνγκ), φέροντας το έμβλημα της Φινλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας (Ilmavomimat ).

Αυτή η μονάδα θα ανατεθεί στην 57η Μοίρα Μαχητικών, μια γεωγραφικά ξεχωριστή μονάδα από την 33η Πτέρυγα Μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USAF), στην οποία υπάγεται. Αυτή η Πτέρυγα, η οποία αποτελεί μέρος της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (AETC) της USAF, συντονίζει, από την αεροπορική βάση Eglin (Φλόριντα), το εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων και τεχνικού προσωπικού F-35 για τους διάφορους Αμερικανούς χειριστές του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας.

?BREAKING: FINLAND ENTERS THE F-35 ERA



???? Finland has taken delivery of its first F-35A, though the jet will stay in the U.S. until 2028 for pilot and crew training before returning home.



Joint operations with personnel from multiple countries underscore a key point: the… pic.twitter.com/R9wAdB4aHz — Defense News (@defensesignal) January 25, 2026

H Μοίρα Black Knights

Η 57η Μοίρα, γνωστή και ως Black Knights , επανενεργοποιήθηκε ειδικά για να υποστηρίξει το πρόγραμμα εκπαίδευσης F-35, μια πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε από την USAF τον Ιούλιο του 2024.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η φινλανδική κυβέρνηση επέλεξε το F-35A Lightning II, μια συμβατική έκδοση απογείωσης και προσγείωσης, ως νικητή του προγράμματος HX Fighter, που προορίζεται να αντικαταστήσει τον τρέχοντα στόλο των McDonnell Douglas (τώρα Boeing) F/A-18C/D Hornets. Συνολικά, η Φινλανδική Πολεμική Αεροπορία (Ilmavoimat ) θα παραλάβει 64 μαχητικά αεροσκάφη F-35A, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες αεράμυνας αυτού του έθνους, το οποίο εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023 , δεδομένου ότι μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία.

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, οκτώ αεροσκάφη θα εδρεύουν στην αεροπορική βάση του Έμπινγκ, όπου θα πραγματοποιηθεί η αρχική εκπαίδευση του φινλανδικού προσωπικού.

Τα πρώτα F-35A που προορίζονται να επιχειρήσουν απευθείας στη Φινλανδία έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στο Ροβανιέμι, έδρα της Λαπωνικής Αεροπορικής Πτέρυγας, μέχρι το τέλος του 2026.

Growing in numbers ?

Last week, the first Finnish Air Force (FINAF) F-35A Lightning II arrived at Ebbing Air National Guard Base, Arkansas.

This marks a significant milestone in the security partnership between the United States and Finland. pic.twitter.com/saPbuHSdCO — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) January 26, 2026

Με πληροφορίες από defensa.com

Διαβάστε επίσης