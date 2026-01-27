ΥΠΕΞ για δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Σε άμεση επαφή με τις ρουμανικές αρχές»

Οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν για το ματς της Πέμπτης στο Europa League, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Τιμοσοάρα της Ρουμανίας

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Διαβάστε επίσης