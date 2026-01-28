Πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν οι χρήστες της Apple από τα 95 εκατ. αποζημίωσης
Αν κάποιος διάθετε μια συσκευή Apple την τελευταία δεκαετία, μπορεί να δικαιούται ένα μέρος από την αγωγή μαζικής αποζημίωσης της εταιρείας, ύψους 95 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το 2019, δύο χρήστες iPhone κατέθεσαν αγωγή κατά της Apple, υποστηρίζοντας ότι το Siri, ο ενσωματωμένος βοηθός φωνής, παρακολουθούσε τις συνομιλίες τους.
Το Siri που θα έπρεπε να ενεργοποιείται μόνο με τις «μαγικές» λέξεις όπως «Hey Siri», είναι φαινομενικά «ο πιο ιδιωτικός έξυπνος βοηθός», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
