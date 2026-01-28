Βιολάντα: Φωτογραφία - ντοκουμέντο από το σημείο που διέρρευσε το προπάνιο

To γρίφο της έκρηξης που προκάλεσε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» επιχειρεί να λύσει η Πυροσβεστική. Πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι συσσωρεύθηκε μεγάλος όγκος προπανίου. Μάλιστα το σημείο από το οποίο διέρρευσε προπάνιο φαίνεται να εντόπισε η Πυροσβεστική, όπως φαίνεται σε φωτογραφία-ντοκουμέντο.

Τη φωτογραφία παρουσίασε το ERTNews, ενώ το σημείο βρέθηκαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής μαζί με πραγματογνώμονες, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, και χρειάστηκε να γίνουν εκσκαφές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαβρωμένοι σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στη μονάδα παραγωγής.

Μάλιστα λόγω της επικινδυνότητας για δεύτερη έκρηξη σταμάτησα οι εργασίες μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι στον χώρο είχε συσσωρευτεί μεγάλος όγκος προπανίου και από κάποιον σπινθήρα προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Τι έδειξε η αυτοψία στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αυτοψία στο εργοστάσιο, στον υπόγειο χώρο εντοπίστηκαν σωλήνες προπανίου που είχαν υποστεί διάτρηση. Συγκεκριμένα, βρέθηκε τρύπα στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές αποθήκευσης προς τους φούρνους της βιομηχανίας, στον χώρο που φαίνεται πως αποτέλεσε την εστία της έκρηξης.

Παράλληλα, προέκυψε ότι το προπάνιο είχε διαρρεύσει από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30 έως 40 μέτρων από το υπόγειο, και είχε συσσωρευτεί στον χώρο πριν από την έκρηξη. Οι σωληνώσεις διέρχονταν μέσα από το υπόγειο, όπου υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής πως τους τελευταίους μήνες είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος για το αν υπήρχε διαρροή στον χώρο του εργοστασίου.

Ενώπιον της εισαγγελέως Τρικάλων ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι δύο συλληφθέντες

Το κατώφλι του εισαγγελικού μεγάρου των Τρικάλων περνούν σε λίγη ώρα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», καθώς και δύο ακόμη συλληφθέντες, για να τους απαγγελθούν κατηγορίες για τον θανάσιμο τραυματισμό πέντε εργατριών και τον τραυματισμό των υπολοίπων που δούλευαν στη μοιραία βάρδια τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων».

Η «Βιολάντα» για τις συλλήψεις

Σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρονται τα εξής: «Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

Διαβάστε επίσης