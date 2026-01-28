Η νέα στρατηγική απο την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού

Κατά την τελευταία πενταετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ρατσισμού

Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης

Η νέα στρατηγική απο την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, ζητώντας μια Ευρώπη απαλλαγμένη από τον ρατσισμό, όπου τα άτομα θα μπορούν να ευδοκιμούν, να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να συμβάλλουν στη σταθερότητα και την ευημερία της.

Η στρατηγική βασίζεται στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025.

Κατά την τελευταία πενταετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, ιδίως αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που δημιουργούνται από τις φυλετικές διακρίσεις και ενσωματώνοντας τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του ρατσισμού σε όλες τις σχετικές πολιτικές της Ένωσης.

Παρά την πρόοδο αυτή, το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τις διακρίσεις αποκαλύπτει ότι σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν τις φυλετικές διακρίσεις ευρέως διαδεδομένο ζήτημα στις χώρες τους.

Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού σε όλες
τις μορφές του με τους εξής τρόπους:

  • Διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης κατά των διακρίσεων.
  • Συνέχιση της αντιμετώπισης των εμποδίων και προώθηση της ένταξης στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.
  • Οικοδόμηση συμπράξεων για την καταπολέμηση του ρατσισμού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Η νέα στρατηγική θα ενισχύσει την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας κατά των διακρίσεων.

Η εφαρμογή της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα από το 2000 θα αξιολογηθεί για τον εντοπισμό κενών στην εφαρμογή και την εξέταση του ενδεχομένου επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων, όπου απαιτείται.

Το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους θα ενισχυθεί, ιδίως με την ενδυνάμωση των ανθρώπων, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης, όπως η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων και με την εξέταση του ενδεχομένου εναρμόνισης των ορισμών των αδικημάτων μίσους στο διαδίκτυο, με πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης.

Η στρατηγική θα στηρίξει επίσης τους φορείς ισότητας στα κράτη-μέλη για την εκτέλεση του ζωτικού τους έργου, διασφαλίζοντας την τήρηση των προτύπων.

Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του ρατσισμού θα ενσωματωθούν ακόμη περισσότερο στην καθημερινή ζωή, σε ολόκληρη την κοινωνία. Θα δρομολογηθεί πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ισότητα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση για την προώθηση της ένταξης.

Οι τρέχουσες πρωτοβουλίες θα συμβάλουν στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε βασικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη.

Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην εξάλειψη της μεροληψίας στις πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης και στη βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης.

Θα εκπονήσει επίσης μελέτη για την αξιολόγηση των κινδύνων και των λύσεων όσον αφορά στη στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες. Η στρατηγική θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της συλλογής, της ανάλυσης και της χρήσης δεδομένων σχετικά με την ισότητα, σύμφωνα με τα εθνικά νομοθετικά πλαίσια, για την καλύτερη κατανόηση και
αντιμετώπιση των διακρίσεων.

Η επίτευξη μιας Ένωσης απαλλαγμένης από τον ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις αποτελεί κοινή προσπάθεια. Η στρατηγική τονίζει την ανάγκη συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Πρέπει να αναλάβουν δράση διεθνείς οργανισμοί, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμοί, κράτη μέλη, υποψήφιες χώρες, τοπικές και περιφερειακές αρχές, φορείς ισότητας, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών.

Το έργο του συντονιστή για την καταπολέμηση του ρατσισμού θα συνεχίσει να προωθεί τον εποικοδομητικό διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των κρατών μελών, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί η στήριξη των αντιρατσιστικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του σκέλους «Δημοκρατία, πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» της AgoraEU.

Η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια Ένωση ισότητας όπου τα άτομα μπορούν να ευδοκιμήσουν χωρίς διακρίσεις.

Απαιτείται σκληρή προσπάθεια απο τα κράτη-μέλη της Ένωσης να προχωρήσουν αποτελεσματικά και ταχύτατα για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Το ευρωβαρόμετρο δίνει το έναυσμα για κοινωνικές πολιτικές, χωρίς διακρίσεις.

