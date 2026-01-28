Δείτε live - Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Στην Εισαγγελέα Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Στην Εισαγγελέα Τρικάλων αναμενόταν να οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι o ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, για την έκρηξη και τη φωτιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Μέχρι τις 12:25, δεν είχαν εμφανιστεί, ωστόσο αναμένονται από ώρα σε ώρα.

Κατά πληροφορίες, εις βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας.

