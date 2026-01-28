Βιολάντα: «Έχουν γίνει πολλές φορές εργατικά ατυχήματα και δεν τα δήλωναν», αποκάλυψε αδελφή θύματος

Συγκλονισμένη συνεχίζει να είναι η χώρα από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Η αδελφή ενός από τα θύματα μιλώντας στον ΑΝΤ1, ζήτησε δικαίωση για την μνήμη της αδελφής της, η οποία ήταν μητέρα ενός παιδιού.

Η αδελφή του θύματος ανέφερε ότι καιρό τώρα οι εργαζόμενοι μύριζαν υγραέριο στους χώρους του εργοστασίου και δεν είχε γίνει κανένα βήμα για να επιδιορθωθεί οποιαδήποτε ζημιά. «Η αδελφή μου πήγε στο εργοστάσιο για να δουλέψει, αλλά την έκαψαν. Όλες οι κοπέλες που δούλευαν εκεί, συμπεριλαμβανομένου της μητέρας μου η οποία ήταν προϊστάμενη πρωινής βάρδιας (σ.σ. στο εργοστάσιο), έλεγαν ότι τους μύριζε υγραέριο στις τουαλέτες και στα σιφώνια, σε σημείο που δεν μπορούσαν να πάνε χωρίς να κλείσουν τις μύτες τους. Η μητέρα μου, η οποία δούλευε 30 χρόνια εκεί, συνεχώς έλεγε ότι κάτι μυρίζει και όλοι της έλεγαν ότι της φαινόταν και την ειρωνευόντουσαν. Υπήρχαν και άλλες γυναίκες που έλεγαν ότι μύριζε, αλλά δεν θα πάνε να καταθέσουν γιατί φοβούνται. Το έλεγαν στον υπεύθυνο, το ήξερε και το αφεντικό και έλεγε στους εργαζομένους να διορθώσουν ό,τι μπορούσαν».

Μιλώντας για τις συνθήκες εργασίας, η αδερφή του θύματος, δήλωσε ότι αυτές δεν ήταν κατάλληλες, καθώς πολλές φορές έχουν γίνει εργατικά ατυχήματα στο παρελθόν και οι αρμόδιοι δεν τα δήλωναν. «Στο νοσοκομείο Τρικάλων, έχουν πάει αρκετά περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, με σπασμένα ή κομμένα δάχτυλα και χτυπημένα χέρια. Δεν τα δήλωναν, όμως, ως εργατικά ατυχήματα γιατί δεν ήθελαν να επιβαρύνουν την εργασία. Σε μια κοπέλα που πέθανε μαζί με την αδερφή μου, στην Αγάπη Μπουνόβα, ένα μηχάνημα της είχε κλείσει το χέρι και της άφησε ένα αποτύπωμα ζιγκ-ζαγκ λες και το είχε κάνει τατουάζ. Μου έλεγε "δες πώς είναι το χέρι μου"».

Καταλήγοντας, η αδελφή του θύματος ζήτησε δικαίωση: «Εμείς θέλουμε να δικαιωθεί η μνήμη της αδερφής μου, η οποία άφησε ορφανό ένα παιδί. Ο ανιψιός μου, μου λέει "η μαμά μου έφυγε". Τι θα κάνει ένα παιδί χωρίς την μητέρα του; Αυτή δούλευε βράδυ για να μπορεί να είναι τις υπόλοιπες ώρες με το παιδί της και να περνάει χρόνο με τον γιο της. Και αυτή κάηκε».

