Μαρινάκης: Κίνημα από κόμματα και μέσα ενημέρωσης τυμβωρύχων μιλούν για 201 νεκρούς

«Δημιουργείται ένα κίνημα από κόμματα και μέσα ενημέρωσης τυμβωρύχων ότι η Ελλάδα είναι η πρωταθλήτρια στα εργατικά ατυχήματα», ανέφερε σήμερα με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε συγκεκριμένους κύκλους για την τραγωδία των Τρικάλων και κάλεσε τον κάθε πολίτη: «Να μην καταπίνει αμάσητη την πληροφορία από όλους αυτούς τους απατεώνες».

Όταν ρωτήθηκε πώς γίνεται αυτή η εκμετάλλευση απάντησε:

«Με βιντεάκια στο ίντερνετ, Influencers. Οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες καθ΄όλη τη διάρκεια της ιστορίας κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες. Όταν κάποιος βλέπει μια μητέρα να μην γυρίζει στα παιδιά της. Πάνω σε αυτό κάποιο λένε ψέματα, και δεν είναι ψέματα επειδή το λέει ο Μαρινάκης ή ο Καραγκούνης, αλλά η Επιθεώρηση Εργασίας. Ξέρετε σε πόσα προφιλ έχω δει τον αριθμό 201 νεκροί σε εργατικά ατυχήματα. Είναι 48. Η πληροφορία αυτή κυκλοφορεί όπως τα ξυλόλια. Παίρνουν μια ανοησία πάνω στον πόνο των ανθρώπων»

Αναλυτικά όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης:

Δυστυχώς με πολύ μεγάλη λύπη το λέω αυτό, γιατί κάθε ζωή που χάνεται, ειδικά εν ώρα υπηρεσίας-εργασίας, είναι η πιο τραγική είδηση. Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα, από κάποια κόμματα και κάποια Μέσα Ενημέρωσης, «τυμβωρύχων», με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα τραγικά δυστυχήματα.

Εννοώ όλους αυτούς που διακινούν μία πληροφορία που, δυστυχώς, υιοθετούν πολλές φορές και σοβαρά Μέσα και σοβαρές εκπομπές ότι η Ελλάδα είναι ας πούμε «πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα», ανακοινώσεις κομμάτων σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης που προσπαθούν ακόμα και ένα τραγικό δυστύχημα σε μία επιχείρηση στα Τρίκαλα που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση με την οποιαδήποτε κυβερνητική εντολή ή τέλος πάντων οτιδήποτε τέτοιο, πάνε να το εργαλειοποιήσουν.

Και ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας, που δεν είναι μια κυβερνητική αρχή ή κάτι της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια ανεξάρτητη αρχή με βάση τις επίσημες μετρήσεις, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη Μέτρηση των Δυστυχημάτων εν ώρα Εργασίας, λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια, στις τρεις θέσεις με τα λιγότερα δυστυχήματα, προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να παραπλανήσουν τον κόσμο με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς «δήθεν»influencers, με τις «δήθεν» σατιρικές εκπομπές, οι οποίες παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και χρησιμοποιώ το πολύ σημαντικό βήμα της εκπομπής σας για να πω στον κόσμο να μην «καταπίνει αμάσητη» κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους απατεώνες. Γιατί πάνω σε μία τραγωδία, τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν ταφεί συνάνθρωποί μας, κατά τα πρότυπα άλλων τραγωδιών με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, πάνε να χτίσουν πάλι το ίδιο αφήγημα. Τα είπε πολύ σωστά ο υφυπουργός Εργασίας ο κύριος Καραγκούνης…

Οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες καθ’ όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, όχι μόνο της χώρας μας και πολιτικοί απατεώνες δυστυχώς υπάρχουν και στη χώρα μας και διευκολύνονται από κάποια Μέσα Ενημέρωσης, «ανθούν», δηλαδή κάνουν «καριέρα» πάνω σε τραγωδίες, δεν κάνουν «καριέρα» σε συνθήκες ηρεμίας πάνω σε κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει κάθε άνθρωπο που μας βλέπει, δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητος με το να βλέπει μια μητέρα που δουλεύει νύχτα, όταν κάποιος βλέπει μια μητέρα να μη γυρίζει στα παιδιά της επειδή πήγε να δουλέψει, συγκλονίζεται.

Πάνω σε αυτό το έδαφος, λοιπόν, έρχονται όλοι αυτοί οι έμποροι ελπίδας, ψεμάτων και λένε ψέματα, τα οποία αποδεικνύονται ότι είναι ψέματα, όχι επειδή το λέει ο υφυπουργός Καραγκούνης ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επειδή το λέει η αρμόδια Αρχή, Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία σε πίνακα με όλες τις χώρες της Ευρώπης λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα.

