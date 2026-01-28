Ινδία: Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος - Νεκρός ο αναπληρωτής επικεφαλής υπουργός της Μαχαράστρα

Τραγωδία σημειώθηκε στη δυτική Ινδία, όπου συνετρίβη ένα ιδιωτικό αεροσκάφος κατά την προσγείωση του στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαραμάτι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή επικεφαλής υπουργού της πολιτείας Μαχαράστρα, Ατζίτ Παβάρ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Το αεροσκάφος βρισκόταν σε πτήση από την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, Μουμπάι (Βομβάη), προς την πόλη Μπαραμάτι, από όπου κατάγεται ο Ατζίτ Παβάρ, όταν υπό άγνωστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

How many more warnings does Indian aviation need?

Bipin Rawat crash.

Ahmedabad plane tragedy.

Recent high-profile incidents again raising alarms.

If the regulator isn’t regulating, who will protect passengers?

DGCA’s silence is dangerous.

Safety audits, transparency, and strict… pic.twitter.com/NF3oq2FO1L — Samjho India (@Samjhoindia143) January 28, 2026

Ο 66χρονος πολιτικός ταξίδευε προς την πόλη Μπαραμάτι, για να συμμετάσχει σε προεκλογική εκστρατεία, μαζί με δύο συνεργάτες του και δύο μέλη πληρώματος, οι οποίοι επίσης έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Ο Παβάρ ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα στην πολιτική της Ινδίας και κατείχε τη δεύτερη υψηλότερη εκλεγμένη θέση στην Μαχαράστρα, ως μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του 66χρονου.

JUST IN India: Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has died in a plane crash while landing in Baramati, Pune district. Multiple fatalities reported including crew and passengers. pic.twitter.com/ehEq7Vh7lg — Breaking News (@TheNewsTrending) January 28, 2026

«Ο Ατζίτ Παβάρ ήταν ένας ηγέτης που είχε ισχυρούς δεσμούς και βαθιά σύνδεση με τις λαϊκές τάξεις. Ήταν ευρέως σεβαστός για την εργατική του προσωπικότητα και για το πάθος του για την ενδυνάμωση των φτωχών και των στερημένων. Ο πρόωρος θάνατός του είναι εξαιρετικά συγκλονιστικός και βαθιά θλιβερός. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους αμέτρητους θαυμαστές του» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας με ανάρτησή του στο «X»