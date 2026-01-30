Βρετανία: Ισόβια στον μετανάστη που σκότωσε υπάλληλο ξενοδοχείου - Τη μαχαίρωσε με κατσαβίδι

Ένας αιτών άσυλο στη Βρετανία καταδικάστηκε σε τουλάχιστον 29 χρόνια κάθειρξης για τον φόνο μίας υπαλλήλου ξενοδοχείου σε σιδηροδρομικό σταθμό των West Midlands.

Ο Deng Chol Majek μαχαίρωσε τη Rhiannon Skye Whyte 19 φορές στο κεφάλι με ένα κατσαβίδι και συνολικά 23 φορές τον Οκτώβριο του 2024.

Καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να την ακολουθεί από το ξενοδοχείο Park Inn στο Walsall - όπου ζούσε και εκείνη δούλευε - μέχρι το σταθμό Bescot Stadium.

Ο Majek καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστο όριο 29 χρόνια.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Majek, ο οποίος κατάγεται από το Σουδάν και ισχυριζόταν ότι ήταν 19 ετών, είχε προηγουμένως καταγγελθεί στην ασφάλεια του ξενοδοχείου επειδή κοιτούσε επίμονα τρεις γυναίκες υπαλλήλους για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Η 27χρονη Whyte άφησε την τελευταία της πνοή τρεις ημέρες μετά την επίθεση. Εντοπίστηκε τραυματισμένη από τον οδηγό και τον φύλακα ενός τρένου που έφτασε περίπου πέντε λεπτά αργότερα στο σημείο.

Ο Majek περπάτησε μέχρι την περιοχή Caldmore Green του Walsall μετά την επίθεση για να αγοράσει μπύρα και καταγράφηκε να σκουπίζει αίμα από το παντελόνι του.

«Φάνηκε να χαίρεται για τις πράξεις του»

Επέστρεψε στο ξενοδοχείο στις 12:13 π.μ., άλλαξε τις αιματοβαμμένες σαγιονάρες του με αθλητικά παπούτσια και τον είδαν να χορεύει με άλλους ενοίκους στο πάρκινγκ, σε απόσταση ορατή από τα οχήματα έκτακτης ανάγκης που είχαν κληθεί για το αιματηρό περιστατικό στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Η Κάρλα Χάρις, από την Εισαγγελία, δήλωσε: «Η Rhiannon Whyte θα έπρεπε να είχε τη δυνατότητα να πάει στη δουλειά της και να επιστρέψει στο σπίτι της με ασφάλεια, αλλά ο Deng Chol Majek της στέρησε τη ζωή και το μέλλον της.

Την επιτέθηκε χωρίς λόγο και την άφησε αναίσθητη να αιμορραγεί στην αποβάθρα του σταθμού. Στη συνέχεια, φάνηκε να χαίρεται για τις πράξεις του, καθώς μια ώρα αργότερα τον κατέγραψαν να γελάει και να χορεύει.

Αν και η μαχαιριά δεν καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας, η υπόθεση της εισαγγελίας εναντίον του Majek περιελάμβανε αποδεικτικά στοιχεία DNA, μαρτυρίες ,καταθέσεις και βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που τον έδειχναν να παρακολουθεί τη Rhiannon μέχρι το σταθμό και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο με αίμα στα ρούχα του».

Ο Majek είχε αρχικά κριθεί ένοχος τον Οκτώβριο και η αστυνομία είχε δηλώσει τότε ότι δεν είχε δείξει καμία μεταμέλεια.

*Με πληροφορίες από Sky News

