Ισπανία: Γυναίκα ευνούχισε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της

Μία γυναίκα έκοψε τα γεννητικά όργανα του συντρόφου της και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

Η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψή της για την δολοφονία του 65χρονου άνδρα. Η 55χρονη γυναίκα φέρεται να κατάγεται από την Νότια Αμερική και να συζούσε με τον σύντροφό της τα τελευταία 4 χρόνια.

Η αστυνομία κλήθηκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού μετά από αναφορές για επεισόδιο. Εκεί εντόπισε την σορό του 65χρονου. «Είχε υποστεί ξεκάθαρα ένα βίαιο θάνατο», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Sun.

Η 55χρονη βρισκόταν στο σπίτι, ομολόγησε τη δολοφονία και συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες για την σκηνή του εγκλήματος.

Ωστόσο ο ερευνητικός δημοσιογράφος Αλφόνσο Εγκέα έγραψε στο Χ ότι «μια γυναίκα παραδόθηκε στις αρχές στο Μπιλμπάο, αφού μαχαίρωσε θανάσιμα τον σύζυγό της και του ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανα. Μετά το έγκλημα, πήγε για ψώνια με τα χέρια της ματωμένα».

Γείτονες είπαν ότι ο 65χρονος ήταν ιδιοκτήτης μπαρ και διέμενε στην περιοχή όλη τη ζωή του.

