«Βρίσκω αγόρι σε κάθε χώρα: Μου δείχνουν αξιοθέατα και πληρώνουν για τα ραντεβού»

Παράτησε τη δουλειά γραφείου και γύρισε τον κόσμο με έναν ασυνήθιστο κανόνα: σε κάθε χώρα βρίσκει έναν «προσωρινό boyfriend» που της δείχνει τα μυστικά της.

Newsbomb

«Βρίσκω αγόρι σε κάθε χώρα: Μου δείχνουν αξιοθέατα και πληρώνουν για τα ραντεβού»
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιδέα του solo travel συνήθως συνδέεται με ελευθερία, αυτογνωσία και μοναχικά δωμάτια ξενοδοχείων. Για την Orsolya Lorincz όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η 34χρονη ταξιδιώτισσα από τη Ρουμανία έχει βρει έναν πρωτότυπο τρόπο να γνωρίζει τον κόσμο: σε κάθε χώρα που επισκέπτεται, αποκτά έναν «προσωρινό boyfriend».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στα 213,2 δισ. ευρώ οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο - Σε υψηλό 15ετίας

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ - Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

16:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Στον τελικό ο Τζόκοβιτς μετά από αδιανόητη ματσάρα

16:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Στον τελικό ο Αλκαράθ μετά από θρίλερ και ένταση

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

16:32WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες μπαίνουν σε ένα μυστηριώδες, απομονωμένο σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά σε Σισοκό (vid)

16:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τον κράτησαν ζωντανό χωρίς πνεύμονες έως ότου βρεθεί μόσχευμα - Το πρωτοποριακό σύστημα

16:09ΚΟΣΜΟΣ

«Βρίσκω αγόρι σε κάθε χώρα: Μου δείχνουν αξιοθέατα και πληρώνουν για τα ραντεβού»

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN Ντον Λέμον - Βιντεοσκοπούσε διαδηλώσεις

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αλεπού εισέβαλε στο Μέγαρο Μαξίμου

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα ευνούχισε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόνιτσα: Νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αμβρακικό κόλπο - Δεύτερη περίπτωση σε μία ημέρα

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του

15:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Συνελήφθη αλλοδαπός με μαχαίρι τύπου «πεταλόυδα»

15:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λαμία: Στη φυλακή ο 48χρονος που βίαζε την ανήλικη ανιψιά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα ευνούχισε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

16:09ΚΟΣΜΟΣ

«Βρίσκω αγόρι σε κάθε χώρα: Μου δείχνουν αξιοθέατα και πληρώνουν για τα ραντεβού»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αλεπού εισέβαλε στο Μέγαρο Μαξίμου

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία με ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

12:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ