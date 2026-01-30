Πραγματογνώμονας για Βιολάντα: «Θα έπαιρνα έναν ανιχνευτή που κάνει 60 ευρώ και θα πήγαινα υπόγειο»

Πραγματογνώμονας κατακεραυνώνει τους υπεύθυνους του εργοστασίου για το γεγονός ότι δεν έψαξαν ποτέ τις καταγγελίες των εργαζόμενων για τη μυρωδιά προπανίου

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Πραγματογνώμονας για Βιολάντα: «Θα έπαιρνα έναν ανιχνευτή που κάνει 60 ευρώ και θα πήγαινα υπόγειο»

Πυρκαγιά στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μίλησε για το πόρισμα της Πυροσβεστικής και τη διαρροή προπανίου, που προκάλεσε την φονική έκρηξη που σκότωσε τις πέντε εργαζόμενες στην ταινία παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Ο κ. Χρισοδουλίδης, εξέφρασε την απορία του για τον λόγο της βλάβης, καθώς και για την απουσία αντίδρασης από το τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου, παρά τις αναφορές εργαζομένων για έντονη οσμή στο υπόγειο.

«Σύμφωνα με το πόρισμα το πρώτο, πόρισμα της Πυροσβεστικής, φαίνεται ότι υπάρχει μία διαρροή προπανίου από θαμμένο τμήμα του σωλήνα. Αν δεχτούμε αυτό, πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιον λόγο τρύπησε ο σωλήνας που ήταν θαμμένος στο χώμα.

Δεύτερον, όταν οι εργαζόμενοι τόσο καιρό διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε μία έντονη οσμή στο χώρο του υπογείου, θα έπρεπε κάποιος από το τεχνικό προσωπικό ή κάποιος επιθεωρητής είτε τεχνικός ασφαλείας είτε μηχανικός βάρδιας, να αναρωτηθεί και να το ψάξει.

Το προπάνιο δεν είναι άοσμο όταν είναι για εμπορική και βιομηχανική χρήση, διότι προστίθεται μία χημική ουσία, η αιθυλομερκαπτάνη λέγεται, που προσδίδει μία έντονη μυρωδιά» είπε αρχικά.

«Θα έπαιρνα έναν ανιχνευτή που κάνει 60 ευρώ και θα ήλεγχα τη διαρροή»

Μιλώντας εκ πείρας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πώς θα αντιδρούσε αυτός σε αντίστοιχη περίπτωση. «Τι θα έκανα ως μηχανικός: θα έπαιρνα μια φορητή συσκευή ανίχνευσης αερίου που κάνει 60 ευρώ και θα κατέβαινα στο υπόγειο να ανιχνεύσω αν όντως πραγματικά υπάρχει προπάνιο. Ακόμη και αν δεν ήταν νομίμως δηλωμένο το υπόγειο, όταν έχεις μία έντονη οσμή για την οποία διαμαρτύρεται προσωπικό γι’ αυτό, δεν θα πάει κάποιος τεχνικός, κάποιος επιθεωρητής της εταιρείας, κάποιος μηχανικός βάρδιας να πάρει μια φορητή συσκευή ανίχνευσης αερίου να ελέγξει;», είπε αρχικά.

Αποκαλυπτικά έγγραφα: Γνώριζαν οι αρμόδιοι

Διάφορα έγγραφα που έρχονται από την Περιφέρεια κάνουν λόγο για «Ειδική εντολή διενέργειας επιθεώρησης. Υπάρχει αίτηση για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης με ημερομηνία αυτοψίας 10/3 του 2020». Τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο MEGA, τα σχολίασε ο κ. Χριστοδουλίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Από το 2014 και μετά δεν ελέγχει κανείς, καμία υπηρεσία την ορθότητα μιας μελέτης και την ορθότητα της κατασκευής μιας τέτοιας εγκατάστασης. Έπρεπε να γίνει έλεγχος όλης της κτιριακής εγκατάστασης από αυτούς που ο νόμος λέει ότι εμπλέκονται σε επιθεωρήσεις, όπως είναι η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια, ο τομέας Ανάπτυξης και Βιομηχανίας, η Επιθεώρηση Εργασίας. Όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται με την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου αναφορικά με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Δεν μπορούμε να αδειοδοτούμε βιομηχανίες, δεν μιλάμε για μπακάλικα και κομμωτήρια, βιομηχανίες υψηλού κινδύνου χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει αυτοψία από μικτά κλιμάκια των αρμοδίων φορέων. Άρα λοιπόν εκεί είναι το μεγάλο κενό».

Ένα δεύτερο χαρτί με ισχύ έως 19/2/22 που έχει κοινοποιηθεί και στον τότε Περιφερειάρχη. Ένα από τα πολλά λέει: "Αίτηση της Βιολάντα Α.Ε. με την οποία ζητείται τεχνική ανασυγκρότηση για την επανατοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου".

Της δίνεται η άδεια αλλά λέει: "Μέχρι τότε, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, επιτρέπεται η λειτουργία της βιοτεχνίας με την επιφύλαξη της τήρησης κείμενων διατάξεων ούτως ώστε να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων".

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε: «Έπρεπε κάποιος να πάει να το δει. Μετά, εφόσον έγινε η πρώτη διαπίστωση της παραβίασης του τεχνικού κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίου όπου αναφορικά με τις δεξαμενές που πρέπει να τηρούνται κάποια κάποιες αποστάσεις από το όριο του οικοπέδου ή η μεταξύ τους απόσταση των δεξαμενών κτλ., θα έπρεπε εφόσον δόθηκε μία χρονική προθεσμία να έρθει ο ελεγκτής και να δει ότι έγιναν οι μετακινήσεις, μπήκαν τα τοιχία τα προστατευτικά και λοιπά. Δεν φταίνε οι δεξαμενές για το δυστύχημα».

Ένα άλλο χαρτί αναφέρει: Στο ενδιάμεσο, 17/2 του ’20, διαπιστώνουμε τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας όσον αφορά την τοποθέτηση των δεξαμενών, δύο υπογείων δεξαμενών 9.000 λίτρων, σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας και την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη από 7,5 μέτρα. Το υπογράφει ο προϊστάμενος της διεύθυνσης τέλος πάντων εδώ πέρα και έχει απόφαση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, «Είναι μία παραβίαση της χωροθέτησης των δεξαμενών αλλά δεν έχει να κάνει με το ατύχημα. δεν πάτησε κανείς το πόδι του εκεί να κάνει έλεγχο. Δεν θα έπρεπε να ανησυχήσει τον επιχειρηματία το ότι υπάρχουν καταγγελίες γι' αυτό;».

«Υπήρχε μία υποψία για διαρροή»

Ο Ξενοφών Τσιότρας, Χημικός Μηχανικός και διορισμένος πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ μίλησε επίσης στο MEGA. «Δεν έχουμε πάρει το φάκελο, εμείς μια πρώτη αυτοψία στο χώρο έχουμε κάνει και έχουμε βρεθεί εκεί. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αν η εταιρεία είχε άδεια, πότε είχε άδεια, πότε έληξε, όλα αυτά τα στοιχεία. Η αυτοψία είναι ό,τι είδαμε εκεί. Στο υπόγειο δεν έχουμε πρόσβαση γιατί υπάρχουν υλικά που έχουν πέσει μέσα, πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να κατέβουμε να μπούμε στο υπόγειο να δούμε τι υπάρχει εκεί.

Είναι ένα καταστραμμένο κτίριο, υπάρχουν στο πίσω μέρος και δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου. Μόνο αυτό. Έγγραφα και όλα αυτά θα ζητηθούν από την εταιρεία και θα μας δοθούν και σε εμένα και στους άλλους συναδέλφους. Στο εργοστάσιο δεν έχουμε δει, δεν έχουμε μπει μες στο χώρο αυτό για να δούμε αν υπάρχουν ανιχνευτές. Δεν μπορείς να μπεις σε ένα κτίριο το οποίο σχεδόν έχει κατεδαφιστεί, είναι ετοιμόρροπο, περιμετρικά κάναμε αυτοψία. Υπήρχε μία υποψία για διαρροή. Έγινε κάποια εκσκαφή εκεί ήμασταν, αλλά ο σωλήνας δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Στον χώρο από όσο γνωρίζω θα συνεχιστεί η εκσκαφή στο σημείο αυτό για να δούμε να αποκαλυφθεί ο σωλήνας, να δούμε αν όντως ο σωλήνας έχει πρόβλημα», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Η Ελλάδα προφανώς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη διετή NAVTEX από την Τουρκία

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυξήσεις στα καύσιμα από το 2028 λόγω της εμπορίας εκπομπών CO2

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: «Συνολική συμφωνία» με τη Δαμασκό ανακοίνωσαν οι Κούρδοι

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με σιδηρογροθιά σε πατέρα και γιους - Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

10:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός στην Allwyn Arena με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο εδώλιο ξανά 56χρονος από την Κω για αδικήματα σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

10:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR και κληρώσεις

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή του σοσιαλιστικού μοντέλου στη Βενεζουέλα: «Άνοιξε» τον πετρελαϊκό τομέα στους ιδιώτες

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί δια νόμου τα «συζυγικά καθήκοντα» - «Φρένο» στους βιασμούς εντός γάμου

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Πολυξένη Καίσαρη: Παράδοση, καινοτομία και φροντίδα για τον μαθητή

10:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ημερίδα στο ΕΚΠΑ για τη διαχρονική αξία των Αρχαίων Ελληνικών

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβει η κρύβει η εξωπραγματική προώθηση της ταινίας «Melania» από την Amazon

10:05TRAVEL

Η Ίος ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης για το 2026

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για Καρυστιανού: «Το πεπρωμένο της χώρας δεν θα γραφτεί από τα κόμματα διαμαρτυρίας»

09:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα playoffs - Οι υποψήφιοι αντίπαλοι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

«Μύριζε επί μέρες»: Οι καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα - Εντοπίστηκε προπάνιο στο φρεάτιο - Έρχεται νέα έκθεση του ΤΕΕΜ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ σε Βρετανία: «Πολύ επικίνδυνες» οι στενές επιχειρηματικές σχέσεις με Κίνα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών: «Στον αέρα» η συνθήκη New START - Τι θα συμβεί μετά την εκπνοή της στις 5 Φεβρουαρίου

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Bertone Runabout των ‘60s επιστρέφει σύγχρονο και δυνατό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Επικαλείστε ότι είστε δημοσιογράφος» – «Πήγες στρατό;»

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί δια νόμου τα «συζυγικά καθήκοντα» - «Φρένο» στους βιασμούς εντός γάμου

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

09:54ΕΛΛΑΔΑ

«Μύριζε επί μέρες»: Οι καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα - Εντοπίστηκε προπάνιο στο φρεάτιο - Έρχεται νέα έκθεση του ΤΕΕΜ

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Iνδονησία: Λιποθύμησε από τον πόνο γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ - Αναλυτικά παραδείγματα

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος πολυτραυματίας μετά το χειρουργείο

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο εδώλιο ξανά 56χρονος από την Κω για αδικήματα σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβει η κρύβει η εξωπραγματική προώθηση της ταινίας «Melania» από την Amazon

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το πλαίσιο νόμου για εγκαταστάσεις με προπάνιο και τι ισχύει για ευθύνες ιδιοκτητών κι ασφαλιστικές καλύψεις

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ