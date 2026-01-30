Πραγματογνώμονας για Βιολάντα: «Θα έπαιρνα έναν ανιχνευτή που κάνει 60 ευρώ και θα πήγαινα υπόγειο»

Ο πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μίλησε για το πόρισμα της Πυροσβεστικής και τη διαρροή προπανίου, που προκάλεσε την φονική έκρηξη που σκότωσε τις πέντε εργαζόμενες στην ταινία παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Ο κ. Χρισοδουλίδης, εξέφρασε την απορία του για τον λόγο της βλάβης, καθώς και για την απουσία αντίδρασης από το τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου, παρά τις αναφορές εργαζομένων για έντονη οσμή στο υπόγειο.

«Σύμφωνα με το πόρισμα το πρώτο, πόρισμα της Πυροσβεστικής, φαίνεται ότι υπάρχει μία διαρροή προπανίου από θαμμένο τμήμα του σωλήνα. Αν δεχτούμε αυτό, πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιον λόγο τρύπησε ο σωλήνας που ήταν θαμμένος στο χώμα.

Δεύτερον, όταν οι εργαζόμενοι τόσο καιρό διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε μία έντονη οσμή στο χώρο του υπογείου, θα έπρεπε κάποιος από το τεχνικό προσωπικό ή κάποιος επιθεωρητής είτε τεχνικός ασφαλείας είτε μηχανικός βάρδιας, να αναρωτηθεί και να το ψάξει.

Το προπάνιο δεν είναι άοσμο όταν είναι για εμπορική και βιομηχανική χρήση, διότι προστίθεται μία χημική ουσία, η αιθυλομερκαπτάνη λέγεται, που προσδίδει μία έντονη μυρωδιά» είπε αρχικά.

«Θα έπαιρνα έναν ανιχνευτή που κάνει 60 ευρώ και θα ήλεγχα τη διαρροή»

Μιλώντας εκ πείρας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πώς θα αντιδρούσε αυτός σε αντίστοιχη περίπτωση. «Τι θα έκανα ως μηχανικός: θα έπαιρνα μια φορητή συσκευή ανίχνευσης αερίου που κάνει 60 ευρώ και θα κατέβαινα στο υπόγειο να ανιχνεύσω αν όντως πραγματικά υπάρχει προπάνιο. Ακόμη και αν δεν ήταν νομίμως δηλωμένο το υπόγειο, όταν έχεις μία έντονη οσμή για την οποία διαμαρτύρεται προσωπικό γι’ αυτό, δεν θα πάει κάποιος τεχνικός, κάποιος επιθεωρητής της εταιρείας, κάποιος μηχανικός βάρδιας να πάρει μια φορητή συσκευή ανίχνευσης αερίου να ελέγξει;», είπε αρχικά.

Αποκαλυπτικά έγγραφα: Γνώριζαν οι αρμόδιοι

Διάφορα έγγραφα που έρχονται από την Περιφέρεια κάνουν λόγο για «Ειδική εντολή διενέργειας επιθεώρησης. Υπάρχει αίτηση για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης με ημερομηνία αυτοψίας 10/3 του 2020». Τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο MEGA, τα σχολίασε ο κ. Χριστοδουλίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Από το 2014 και μετά δεν ελέγχει κανείς, καμία υπηρεσία την ορθότητα μιας μελέτης και την ορθότητα της κατασκευής μιας τέτοιας εγκατάστασης. Έπρεπε να γίνει έλεγχος όλης της κτιριακής εγκατάστασης από αυτούς που ο νόμος λέει ότι εμπλέκονται σε επιθεωρήσεις, όπως είναι η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια, ο τομέας Ανάπτυξης και Βιομηχανίας, η Επιθεώρηση Εργασίας. Όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται με την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου αναφορικά με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Δεν μπορούμε να αδειοδοτούμε βιομηχανίες, δεν μιλάμε για μπακάλικα και κομμωτήρια, βιομηχανίες υψηλού κινδύνου χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει αυτοψία από μικτά κλιμάκια των αρμοδίων φορέων. Άρα λοιπόν εκεί είναι το μεγάλο κενό».

Ένα δεύτερο χαρτί με ισχύ έως 19/2/22 που έχει κοινοποιηθεί και στον τότε Περιφερειάρχη. Ένα από τα πολλά λέει: "Αίτηση της Βιολάντα Α.Ε. με την οποία ζητείται τεχνική ανασυγκρότηση για την επανατοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου".

Της δίνεται η άδεια αλλά λέει: "Μέχρι τότε, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, επιτρέπεται η λειτουργία της βιοτεχνίας με την επιφύλαξη της τήρησης κείμενων διατάξεων ούτως ώστε να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων".

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε: «Έπρεπε κάποιος να πάει να το δει. Μετά, εφόσον έγινε η πρώτη διαπίστωση της παραβίασης του τεχνικού κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίου όπου αναφορικά με τις δεξαμενές που πρέπει να τηρούνται κάποια κάποιες αποστάσεις από το όριο του οικοπέδου ή η μεταξύ τους απόσταση των δεξαμενών κτλ., θα έπρεπε εφόσον δόθηκε μία χρονική προθεσμία να έρθει ο ελεγκτής και να δει ότι έγιναν οι μετακινήσεις, μπήκαν τα τοιχία τα προστατευτικά και λοιπά. Δεν φταίνε οι δεξαμενές για το δυστύχημα».

Ένα άλλο χαρτί αναφέρει: Στο ενδιάμεσο, 17/2 του ’20, διαπιστώνουμε τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας όσον αφορά την τοποθέτηση των δεξαμενών, δύο υπογείων δεξαμενών 9.000 λίτρων, σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας και την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη από 7,5 μέτρα. Το υπογράφει ο προϊστάμενος της διεύθυνσης τέλος πάντων εδώ πέρα και έχει απόφαση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, «Είναι μία παραβίαση της χωροθέτησης των δεξαμενών αλλά δεν έχει να κάνει με το ατύχημα. δεν πάτησε κανείς το πόδι του εκεί να κάνει έλεγχο. Δεν θα έπρεπε να ανησυχήσει τον επιχειρηματία το ότι υπάρχουν καταγγελίες γι' αυτό;».

«Υπήρχε μία υποψία για διαρροή»

Ο Ξενοφών Τσιότρας, Χημικός Μηχανικός και διορισμένος πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ μίλησε επίσης στο MEGA. «Δεν έχουμε πάρει το φάκελο, εμείς μια πρώτη αυτοψία στο χώρο έχουμε κάνει και έχουμε βρεθεί εκεί. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αν η εταιρεία είχε άδεια, πότε είχε άδεια, πότε έληξε, όλα αυτά τα στοιχεία. Η αυτοψία είναι ό,τι είδαμε εκεί. Στο υπόγειο δεν έχουμε πρόσβαση γιατί υπάρχουν υλικά που έχουν πέσει μέσα, πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να κατέβουμε να μπούμε στο υπόγειο να δούμε τι υπάρχει εκεί.

Είναι ένα καταστραμμένο κτίριο, υπάρχουν στο πίσω μέρος και δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου. Μόνο αυτό. Έγγραφα και όλα αυτά θα ζητηθούν από την εταιρεία και θα μας δοθούν και σε εμένα και στους άλλους συναδέλφους. Στο εργοστάσιο δεν έχουμε δει, δεν έχουμε μπει μες στο χώρο αυτό για να δούμε αν υπάρχουν ανιχνευτές. Δεν μπορείς να μπεις σε ένα κτίριο το οποίο σχεδόν έχει κατεδαφιστεί, είναι ετοιμόρροπο, περιμετρικά κάναμε αυτοψία. Υπήρχε μία υποψία για διαρροή. Έγινε κάποια εκσκαφή εκεί ήμασταν, αλλά ο σωλήνας δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Στον χώρο από όσο γνωρίζω θα συνεχιστεί η εκσκαφή στο σημείο αυτό για να δούμε να αποκαλυφθεί ο σωλήνας, να δούμε αν όντως ο σωλήνας έχει πρόβλημα», σημείωσε.

