«Ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ - Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα»

Το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ, τον Απρίλιο του 1986, προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον πλανήτη και άφησε πίσω του μια κληρονομιά ραδιενεργής μόλυνσης που επηρεάζει ακόμη και σήμερα γενιές ανθρώπων

Δημήτρης Δρίζος

«Ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ - Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα»
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας ισοπέδωσε μια ολόκληρη πόλη με τρόπους αδιανόητους. Για τον Ολέξιι Μπρέους, όμως, δεν ήταν απλώς ένα ιστορικό γεγονός. Ήταν μια εμπειρία που σφράγισε το σώμα και τη ζωή του, από τη στιγμή που μπήκε εθελοντικά στο control room του αντιδραστήρα Νο 4, λίγες ώρες μετά την έκρηξη.

Το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ, τον Απρίλιο του 1986, προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον πλανήτη και άφησε πίσω του μια κληρονομιά ραδιενεργής μόλυνσης που επηρεάζει ακόμη και σήμερα γενιές ανθρώπων. Για τον 67χρονο σήμερα Μπρέους, που εργαζόταν στον σταθμό από το 1982, η ραδιενέργεια εισχώρησε στον οργανισμό του μέσα σε μία μόνο βάρδια.

Η μέρα που τίποτα δεν έμοιαζε φυσιολογικό

Ο Ολέξιι Μπρέους ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που βρέθηκε στο control room μετά τη δυσλειτουργία του αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια δοκιμής ασφαλείας. Μιλώντας στο BBC, τόνισε ότι η πολυσυζητημένη τηλεοπτική σειρά Chernobyl δεν υπερέβαλε όσον αφορά τις επιπτώσεις της έκρηξης στο ανθρώπινο σώμα. Όπως είπε, οι συνέπειες ήταν άμεσες, ορατές και τρομακτικές.

«Έμοιαζε με μαζικό τάφο», δήλωσε στο Sky News, περιγράφοντας τη διαδρομή του προς τη δουλειά εκείνο το πρωινό. «Ήμουν βέβαιος ότι ολόκληρη η νυχτερινή βάρδια είχε πεθάνει. Τη στιγμή της έκρηξης βρισκόμουν στην Πρίπιατ, στο διαμέρισμά μου. Κοιμόμουν βαθιά, δεν άκουσα τίποτα, δεν είδα τίποτα».

Το πρωί, χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί, πήρε το λεωφορείο για τον σταθμό. «Δεν ήξερα τίποτα για την καταστροφή. Απλώς μπήκα στο λεωφορείο και πήγα στη δουλειά», ανέφερε, όπως μεταδίδει η Mirror. Καθώς πλησίαζε, είδε το κατεστραμμένο κτίριο του αντιδραστήρα. «Λέω πάντα ότι οι τρίχες μου σηκώθηκαν όρθιες όταν το είδα. Δεν καταλάβαινα γιατί εμένα και άλλους εργαζόμενους μας έφεραν εκεί. Όμως αποδείχθηκε ότι υπήρχε ακόμη πολλή δουλειά να γίνει».

1769784148838-739448809-2.jpg

Τα πρόσωπα της φρίκης

Στις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη, ο Μπρέους μίλησε με τον προϊστάμενο βάρδιας Ολεξάντρ Ακίμοφ και τον τεχνικό Λεονίντ Τόπτουνoφ. Οι εικόνες τους χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη του. «Δεν έδειχναν καλά, για να το θέσω ήπια. Ήταν ξεκάθαρο ότι ένιωθαν άρρωστοι. Ήταν πολύ χλωμοί. Ο Τόπτουνoφ είχε κυριολεκτικά ασπρίσει».

Και οι δύο πέθαναν λίγες εβδομάδες αργότερα από οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας. Ο Μπρέους θυμάται και άλλους συναδέλφους της νυχτερινής βάρδιας. «Το δέρμα τους είχε έντονο κόκκινο χρώμα. Αργότερα πέθαναν στο νοσοκομείο της Μόσχας. Ακτινοβολία, κόκκινο δέρμα, εγκαύματα από ακτινοβολία και ατμό, αυτά συζητούσαν όλοι. Όμως ποτέ δεν είχαν παρουσιαστεί έτσι».

Το σώμα ως μάρτυρας της καταστροφής

Ο ίδιος ο Μπρέους ολοκλήρωσε τη βάρδια του μοιάζοντας σαν να είχε επιστρέψει από διακοπές στον ήλιο. «Όταν τελείωσα τη δουλειά, το δέρμα μου ήταν καφέ, σαν να είχα κάνει κανονικό μαύρισμα σε όλο το σώμα. Τα σημεία που δεν καλύπτονταν από ρούχα, τα χέρια, το πρόσωπο και ο λαιμός, ήταν κατακόκκινα».

Σύμφωνα με τις επίσημες σοβιετικές αναφορές, 29 εργαζόμενοι του σταθμού και πυροσβέστες πέθαναν από οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας τις εβδομάδες που ακολούθησαν. Άλλοι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Ο Μπρέους παραδέχεται ότι κάθε προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς έμοιαζε εξαρχής καταδικασμένη.

Ευθύνες και φόβος

Μετά την καταστροφή, ο διευθυντής του σταθμού Βίκτορ Μπριουχάνοφ, ο αρχιμηχανικός Νικολάι Φόμιν και ο αναπληρωτής αρχιμηχανικός Ανατόλι Ντιάτλοφ καταδικάστηκαν σε δέκα χρόνια καταναγκαστικών έργων. Μιλώντας για τον Ντιάτλοφ, ο Μπρέους ήταν αιχμηρός αλλά δίκαιος. «Οι χειριστές τον φοβόντουσαν. Όταν ήταν παρών στο μπλοκ, δημιουργούσε ένταση για όλους. Όμως, όσο αυστηρός κι αν ήταν, παρέμενε υψηλού επιπέδου επαγγελματίας».

Οι αφανείς ήρωες και οι τραγικές συμπτώσεις

Ανάμεσα στους πρώτους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο ήταν και ο Βασίλι Ιγκνατένκο, ο οποίος ήρθε από την Πρίπιατ χωρίς να γνωρίζει τον κίνδυνο της ραδιενέργειας. Πέθανε από οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας στις 13 Μαΐου 1986.

Λίγο αργότερα, τρεις εργαζόμενοι του σταθμού αναγκάστηκαν να βουτήξουν κάτω από τον αντιδραστήρα για να ανοίξουν μια προβληματική βαλβίδα αποστράγγισης, αποτρέποντας τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και μια ενδεχόμενη δεύτερη, καταστροφική έκρηξη. Ο Ολέξιι Ανανανένκο, επικεφαλής μηχανικός, εξήγησε την απόφασή του με ωμό ρεαλισμό. «Ήταν η δουλειά μας. Αν δεν το έκανα, απλώς θα με απέλυαν. Πώς θα έβρισκα άλλη δουλειά μετά;».

Ακολούθησαν οι ανθρακωρύχοι, που έσκαψαν κάτω από τον αντιδραστήρα για να δημιουργήσουν χώρο για έναν εναλλάκτη θερμότητας, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η μόλυνση των υπόγειων υδάτων και μια ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή καταστροφή.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Πρίπιατ βγήκαν από τα σπίτια τους για να παρακολουθήσουν το θέαμα, αγνοώντας τον κίνδυνο. «Στο νοσοκομείο νοσηλευόμουν με έναν άντρα που πήγε με το ποδήλατο στη γέφυρα το πρωί της 26ης Απριλίου για να δει τι συνέβαινε. Έπαθε ήπια μορφή οξέος συνδρόμου ακτινοβολίας», θυμάται ο Ανανανένκο. «Ένας άλλος φίλος είχε ραντεβού με τη φίλη του κοντά στη γέφυρα εκείνο το βράδυ. Μετά αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας».

Για τον Ολέξιι Μπρέους, το Τσερνόμπιλ αποτέλεσε σημείο καμπής ακόμη και για τη Σοβιετική Ένωση. Πιστεύει ότι η καταστροφή ανάγκασε το καθεστώς να εγκαταλείψει, έστω εν μέρει, την κουλτούρα της μυστικότητας. «Αυτή η άχρηστη μυστικότητα ήταν ένας από τους λόγους που συνέβη το Τσερνόμπιλ. Όταν οι χειριστές πάτησαν το κόκκινο κουμπί, ο αντιδραστήρας δεν σταμάτησε. Εξερράγη».

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, η μνήμη της έκρηξης παραμένει ζωντανή. Για όσους βρέθηκαν εκεί, δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στα 213,2 δισ. ευρώ οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο - Σε υψηλό 15ετίας

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ - Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

16:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Στον τελικό ο Τζόκοβιτς μετά από αδιανόητη ματσάρα

16:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Στον τελικό ο Αλκαράθ μετά από θρίλερ και ένταση

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

16:32WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες μπαίνουν σε ένα μυστηριώδες, απομονωμένο σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά σε Σισοκό (vid)

16:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τον κράτησαν ζωντανό χωρίς πνεύμονες έως ότου βρεθεί μόσχευμα - Το πρωτοποριακό σύστημα

16:09ΚΟΣΜΟΣ

«Βρίσκω αγόρι σε κάθε χώρα: Μου δείχνουν αξιοθέατα και πληρώνουν για τα ραντεβού»

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN Ντον Λέμον - Βιντεοσκοπούσε διαδηλώσεις

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αλεπού εισέβαλε στο Μέγαρο Μαξίμου

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα ευνούχισε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόνιτσα: Νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αμβρακικό κόλπο - Δεύτερη περίπτωση σε μία ημέρα

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του

15:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Συνελήφθη αλλοδαπός με μαχαίρι τύπου «πεταλόυδα»

15:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λαμία: Στη φυλακή ο 48χρονος που βίαζε την ανήλικη ανιψιά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα ευνούχισε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

16:09ΚΟΣΜΟΣ

«Βρίσκω αγόρι σε κάθε χώρα: Μου δείχνουν αξιοθέατα και πληρώνουν για τα ραντεβού»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αλεπού εισέβαλε στο Μέγαρο Μαξίμου

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία με ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

12:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ