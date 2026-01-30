Λάρισα: Η παραμυθένια βιβλιοθήκη σε σοφίτα χωριού που κρύβει βιβλία και θησαυρούς του 18ου αιώνα

Στο πανέμορφο ορεινό χωριό Ραψάνη της Λάρισας, ξεχωρίζει μια παραμυθένια βιβλιοθήκη. Η Δημοτική Δανειστική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στη σοφίτα του πρώην κοινοτικού καταστήματος, στο κέντρο της καταπράσινης πλατείας.

«Έχει φτιαχτεί με αγάπη, με επαγγελματισμό, και προσπαθούμε πάντα να δίνουμε στους ανθρώπους που έρχονται τον καλύτερο εαυτό μας. Δηλαδή, μπορούν να βρούνε καινούργια βιβλία, δράσεις για τα παιδιά τους, εκπαιδευτικά προγράμματα, περιηγήσεις στη Ραψάνη» τονίζει μεταξύ άλλων η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης κ. Χάιδω Πανταζή.

Η Μικρή Βιβλιοθήκη της Ραψάνης περιλαμβάνει περισσότερα από 30.000 βιβλία, μεταξύ των οποίων και σπάνιες εκδόσεις του 18ου αιώνα. Στα ράφια της, εκτός από βιβλία, υπάρχουν δεκάδες περιοδικά, χειρόγραφα, χαρτογραφικό αλλά και οπτικοακουστικό υλικό.

