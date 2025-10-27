Ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών με 60 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ - 400 νέοι βιβλιοθηκονόμοι

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά σε ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των σχολικών βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021–2027.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό συλλογών έως 2.000 τίτλων βιβλίων, καθώς και την πρόσληψη 400 βιβλιοθηκονόμων από τον Σεπτέμβριο του 2026, οι οποίοι θα στελεχώσουν σχολικές βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα. Οι νέοι βιβλιοθηκονόμοι θα εργάζονται με φυσική παρουσία σε έως τρεις σχολικές μονάδες, ενισχύοντας παράλληλα τοπικά δίκτυα βιβλιοθηκών.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι η σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί «την καρδιά κάθε σχολείου» και υπογράμμισε πως ο θεσμός ενισχύεται με προσωπικό και σύγχρονο υλικό, ώστε να αποτελέσει χώρο γνώσης, συνεργασίας και έμπνευσης για τους μαθητές.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών, τη σύνδεσή τους με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, καθώς και την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πρόσκληση προς εκδοτικούς οίκους για την επιλογή νέων τίτλων βιβλίων και υλικού κατάλληλου για τη σχολική κοινότητα.