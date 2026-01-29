Αναγνώσεις για μικρά παιδιά και… παραμυθοσυναντήσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος προσκαλεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, τους μικρούς της φίλους σε ένα ταξίδι στον κόσμο των βιβλίων, όπου μέσα από αναγνώσεις κάθε σελίδα ζωντανεύει και γίνεται αφορμή για χαρά, σκέψη και περιπέτεια.

Αγαπημένα παιδικά βιβλία, ιστορίες και παραμύθια γίνονται αφορμή για συνάντηση, χαρά και δημιουργική έκφραση καλλιεργώντας την αγάπη για το διάβασμα. Tα παιδιά θα γνωρίσουν ήρωες βιβλίων και θα ταξιδέψουν σε μαγικούς κόσμους με οδηγό τη φαντασία τους.

«Σας περιμένουμε να μοιραστούμε τη χαρά της ανάγνωσης και να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία που κρύβεται σε κάθε βιβλίο», τονίζεται στο κάλεσμα.

INFO

Για παιδιά 4+ (με συνοδεία γονέα)

Παρασκευή 30/01/2026, 18:00 – 19:00.

Παρασκευή 13/02/2026, 18:00 – 19:00

Παιδική Βιβλιοθήκη ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ