Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

Η υπόθεση αφορά πολίτη, ο οποίος το 2015 είχε ανανεώσει κανονικά το διαβατήριό του, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα που είχε εκδοθεί τον Μάιο του 1972

Άγγελος Βουράκης

«Φρένο» στην άρνηση ανανέωσης διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας ότι η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να απορρίπτει αιτήματα έκδοσης ή ανανέωσης διαβατηρίου με το επιχείρημα ότι το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας είναι παλαιού τύπου και η φωτογραφία δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή εικόνα του κατόχου.

Η υπόθεση αφορά πολίτη, ο οποίος το 2015 είχε ανανεώσει κανονικά το διαβατήριό του, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα που είχε εκδοθεί τον Μάιο του 1972. Το 2024 υπέβαλε εκ νέου αίτημα ανανέωσης, το οποίο όμως απορρίφθηκε αυτή τη φορά από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης, το δελτίο ταυτότητας «έπρεπε να αντικατασταθεί», καθώς είχε παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών από την έκδοσή του, με αποτέλεσμα –όπως αναφερόταν– να καθίσταται αδύνατη η ταυτοπροσωπία του εικονιζόμενου προσώπου με τον αιτούντα.

Η προσφυγή που κατέθεσε ο πολίτης απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., με την επισήμανση ότι, εφόσον επιθυμεί την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου, οφείλει πρώτα να αντικαταστήσει το δελτίο ταυτότητάς του με νέο.

Ακολούθως, ο πολίτης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η αιτιολογία της είναι πλημμελής και ότι η άρνηση ανανέωσης του διαβατηρίου του προκαλεί δυσεπανόρθωτη βλάβη στην οικογενειακή του ζωή.

Όπως ανέφερε, επιθυμεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να επισκεφθεί την κόρη του και να δει για πρώτη φορά το εγγόνι του, που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2023, ενώ παράλληλα πρέπει να συνοδεύσει τη σύζυγό του, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, σε δύο χώρες του εξωτερικού στο πλαίσιο επιστημονικής άδειας, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας στο γόνατο.

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ηλία Μάζο και εισηγήτρια την πάρεδρο Χάιδω Ευαγγελίου, υπενθύμισε ότι από το 2021 το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έχει κρίνει πως, ακόμη και μετά την παρέλευση της 15ετίας, το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας θεωρείται ισχυρό έως την αντικατάστασή του.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, πριν από τη χορήγηση διαβατηρίου, οφείλουν να ελέγχουν αποκλειστικά αν έχουν υποβληθεί τα νόμιμα δικαιολογητικά —μεταξύ αυτών και το δελτίο ταυτότητας— και όχι να προβαίνουν σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας, εφόσον δεν υπάρχει βάσιμη αμφιβολία ως προς τη γνησιότητά του.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν δεκτή την αίτηση αναστολής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν επικαλέστηκε λόγους δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν τη μη ανανέωση του διαβατηρίου, ενώ σημείωσαν ότι στον ίδιο πολίτη είχε χορηγηθεί διαβατήριο το 2015 με την ίδια ακριβώς ταυτότητα.

Επιπλέον, έκριναν ότι η άρνηση ανανέωσης πιθανολογείται πως προκαλεί δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στην οικογενειακή του ζωή, ιδίως ως προς τη δυνατότητα συνοδείας της συζύγου του στις επαγγελματικές της μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Τέλος, το ΣτΕ ξεκαθαρίζει ότι η Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. υποχρεούται να λάβει υπόψη το προσκομισθέν φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως νόμιμο δικαιολογητικό, κατά την εξέταση του αιτήματος ανανέωσης του διαβατηρίου.

