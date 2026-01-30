ΤτΕ: Στα 213,2 δισ. ευρώ οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο - Σε υψηλό 15ετίας

Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 - Αυξήθηκαν κατά 9,4 δισ. το περασμένο έτος

ΤτΕ: Στα 213,2 δισ. ευρώ οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο - Σε υψηλό 15ετίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στα υψηλότερα επίπεδά τους, των τελευταίων 15 ετών, «σκαρφάλωσαν», οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην καλή πορεία της οικονομίας, αλλά και στην καταβολή του δώρου Χριστουγέννων που αύξησαν τις αποταμιεύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Όπως αναφέρουν τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι καταθέσεις σημείωσαν άνοδο κατά 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ το περασμένο έτος. Πάνω από 154,8 δισ., αναλογούν σε νοικοκυριά, τα οποία είδαν τα υπόλοιπά τους τους να τονώνονται κατά σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2024 και του αντίστοιχου μήνα του 2025.

Ο Δεκέμβριος του 2025 σημείωσε καλύτερη επίδοση από τον Ιούνιο του 2010 και είναι ο έβδομος διαδοχικός μήνας που οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 200 δισεκατομμύρια.

Στις αρχές του 2019 οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις στα ελληνικά ιδρύματα ανέρχονταν σε περίπου 132,9 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι μόλις σε μία επταετία οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 80,3 δισεκ., δηλαδή κατά σχεδόν 60,4%.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας αυξάνεται συνεχώς, ενώ παράλληλα, συνεχίζεται η σταδιακή αποκατάσταση των εκορών που καταγράφηκαν τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης με ναδίρ την περίοδο 2015-2017, όταν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων υποχώρησαν ακόμα και στα 119 δισεκατομμύρια ευρώ (Φεβρουάριος 2017).

Πέραν της σημαντικής επίδρασης του δώρου, η άνοδος των καταθέσεων συνέπεσε και με τη μείωση της ανεργίας στο 7,5% τον Δεκέμβριο, όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που σημαίνει ότι περισσότεροι πολίτες είχαν τακτικό εισόδημα και ήταν σε θέση να βάλουν χρήματα στην άκρη. Η ισχυρή απασχόληση έχει συμβάλει στη διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης σαφώς πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης μετά το τέλος της πανδημίας.

