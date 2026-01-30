Κροατία: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πλέκονβιτς
Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ για τη συνεδρίαση του ΕΛΚ
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κροάτη ομόλογό του Αντρέι Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ, όπου συνεδριάζουν σήμερα και αύριο οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου.
