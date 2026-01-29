Ο Μητσοτάκης στην Κρήτη πριν πετάξει για Ζάγκρεμπ για το ΕΛΚ
Θα επισκεφτεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα επισκεφτεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι, όπου και θα υπογραφεί συμφωνία για εξοπλισμό αεροναυτιλίας.
Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, όπου στις 15:45 ώρα Ελλάδας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς.
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ.
Σχόλια
