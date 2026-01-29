Μητσοτάκης: Πολύ βαθιά η διμερής στρατηγική εταιρική σχέση μας με τη Γαλλία

Με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο τραπέζι τέθηκε η αμοιβαία βούληση των δύο χωρών για την ενίσχυση και εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς και για την ανανέωση κατά το επόμενο χρονικό διάστημα της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη σημασία των συνεργειών ανάμεσα στις αμυντικές βιομηχανίες της Ελλάδας και της Γαλλίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού καλωσόρισε την Γαλλίδα υπουργό στην Αθήνα ανέφερε ότι η εταιρική σχέση με τη Γαλλία αποτελεί μία από τις στενότερες που έχουμε, σε μία πληθώρα τομέων. «Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας έχουμε οικοδομήσει μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση πολύ βαθιά», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον σημείωσε ότι η παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων», πριν από λίγες ημέρες, «καταδεικνύει τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας». «Η επίσκεψή σας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε ένα πολύ σύνθετο διεθνές περιβάλλον, που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και θέτει τέλος σε μια σειρά από βεβαιότητες», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης του 2021 ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία που αφορά τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας ο πρωθυπουργός είπε ότι οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού για την ανανέωσή της και έχει ζητήσει από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

«Ελπίζω ότι θα την υπογράψουμε με τον πρόεδρο Μακρόν πιθανώς μέσα στους προσεχείς μήνες. Οπότε, και πάλι, καλωσήρθατε στην Αθήνα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας υποδεχόμαστε», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

