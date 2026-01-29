Γαλλίδα ΥΠΑΜ: Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση στις διαρκείς εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη τη Μεσόγειο η γαλλο-ελληνική συνεργασία, ανέφερε η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας

Γαλλίδα ΥΠΑΜ: Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση στις διαρκείς εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο
Eurokinissi
Η ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι θα ολοκληρωθεί σε ένα-δύο μήνες η ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια. Επίσης, ανακοινώθηκε πως οι δύο χώρες θα συνεργαστούν στην αμυντική τεχνολογία και καινοτομία.

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τη Γαλλίδα υπουργό στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος και ακολούθησε συνάντηση τους στην ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκαν οι στρατηγικοί αμυντικοί δεσμοί Ελλάδας – Γαλλίας προς όφελος της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θέλει ένα «ισχυρό αποτύπωμα της γαλλικής αμυντικής παρουσίας» στην περιοχή και ανακοίνωση την επίσπευση της ανανέωσης της συμφωνίας για την Στρατηγική Εταιρική Σχέση. «Συμφωνήσαμε σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας και της Γαλλίας, να επισπεύσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανανέωση της «Συμφωνίας Για Την Εγκαθίδρυση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για Τη Συνεργασία Στην Άμυνα Και Την Ασφάλεια», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Και συνέχισε: «Μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω το 2021, μαζί με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, και τους τότε Γάλλους ομολόγους μας, Ζαν Υβ Λε Ντριάν και Φλοράνς Παρλί. Συμφωνήσαμε με την κ. Υπουργό να καταλήξουμε πολύ γρήγορα στην ανανέωση αυτής της Συμφωνίας, μέσα σε ένα-δύο μήνες, και να προχωρήσουμε στην υπογραφή της».

«Η συμφωνία αυτή, επίσης συμπεριλαμβάνει –όπως ξέρετε – ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, θωρακίζει την εθνική κυριαρχία, προάγει την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία, και πιστεύουμε ότι διασφαλίζει τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μεσόγειο», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

«Μεγάλο μέρος των συνομιλιών μας σήμερα – εκτός από αυτά που αφορούσαν τη Συμφωνία για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση – αφιερώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας μας όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία και την καινοτομία. Με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας μας μάλιστα, σε ζητήματα έρευνας και νέων τεχνολογιών», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Επιπλέον ανέφερε ότι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στην άμυνα αποτελεί μέγιστη επιτακτική προτεραιότητα και για την Γαλλία και για την Ελλάδα. «Στον τομέα αυτόν, η συνεργασία μας με τη Γαλλία έχει ξεκινήσει ήδη και έχει στέρεα βήματα. Τον Δεκέμβριο του 2024, έλαβε χώρα το πρώτο Ελληνογαλλικό Συμπόσιο Αμυντικής Καινοτομίας.
Και μέσω της υλοποίησης της «Ατζέντας 2030» και της σύστασης του ΕΛΚΑΚ, στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της σχέσης», είπε ο Νίκος Δένδιας.

«Έχουμε συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες προτείνουμε στη Γαλλία για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων. Αναφέρομαι στα συστήματα αεράμυνας, στον δορυφόρο, στα μη επανδρωμένα, στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στις πυραυλικές και αντιπυραυλικές δυνατότητες», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Βοτρέν: Παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη τη Μεσόγειο η συνεργασία Γαλλίας - Ελλάδας

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν χαρακτήρισε «εξαιρετικό» το επίπεδο συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Γαλλίας και ανακοίνωσε την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα δορυφόρων παρατήρησης CSO.

Σε ένα στρατηγικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκείς εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο, στις οποίες οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση, η γαλλο - ελληνική συνεργασία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρώπη και για ολόκληρη τη Μεσόγειο, τόνισε η Κατρίν Βοτρέν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και η ίδια στην ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας. «Επιθυμούμε να μπορέσουμε να την ανανεώσουμε, με έμφαση σε καινοτομία, να εργαστούμε μαζί, ιδίως μέσω συνεργασιών μεταξύ του ΕΛΚΑΚ και της γαλλικής Υπηρεσίας Αμυντικής Καινοτομίας», επισήμανε η Γαλλίδα υπουργός.

Τέλος, αποτύπωσε το άριστο επίπεδο των διμερών αμυντικών σχέσεων, αλλά και τη σημασία τους για την ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι στηρίζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Γαλλία και η Ελλάδα προχωρούν μαζί για την ασφάλεια της Ηπείρου, για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στις αξίες του ΟΗΕ και στις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

