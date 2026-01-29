Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα πρόληψης νεφρικής δυσλειτουργίας

Το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία που αφορά 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας ξεκίνησε, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στο Tik Tok, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο SMS που θα λάβουν 1.500.000 Έλληνες τονίζοντας πως είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης στη χώρα μας, στο οποίο έχουν λάβει μέρος συνολικά 5.100.000 άνθρωποι

Δείτε το μήνυμα του πρωθυπουργού: