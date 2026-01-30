Στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μεγάλα έργα στο νησί - Επίσκεψη στο νέο αεροδρόμιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στην Κρήτη για να διαπιστώσει την πρόοδο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.

Από το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα του Καστελίου στο Ηράκλειο, προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις, με το κεντρικό του σύνθημα να είναι «η Κρήτη αλλάζει». Όπως είπε ο πρωθυπουργός το νησί «θωρακίζεται πια με έργα υποδομής που θα του δώσουν μία πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική».

Όπως τόνισε «το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης» ενώ σημείωσε «τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου».

«Το πιο σημαντικό εργοτάξιο στη χώρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «το πιο σημαντικό εργοτάξιο στην χώρα» τονίζοντας ότι «το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελιού θα λειτουργήσει το 2028.

Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο η κατασκευή το οποίου προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα και χαίρομαι κύριε υπουργέ για την σήμερα υπεγράφη και η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε από το παρελθόν, η σύμβαση αεροναυτιλίας. Έτσι ώστε να είμαστε πια σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει θα τηρηθεί» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε δε ότι «ως Κρητικός δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μεγάλη ευαισθησία έχω και για τα ζητήματα της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πιστεύω ότι η λύση που έχει δοθεί η προστατεύει αφενός σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα, από την άλλη μας επιτρέπει να καλύψουμε και τις ανάγκες στο αεροδρόμιο με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, κάτι που θα κριθεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

«Η Κρήτη αλλάζει, η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα κλείνοντας εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής που θα της δώσουν μία πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική.

Αν σκεφτεί κανείς ότι το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Και ας αναλογιστεί κανείς τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέπτεται το εργοτάξιο του νέου Διεθνούς αεροδρομίου στο Κστέλι του Ν.Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Η αναφορά στον ΒΟΑΚ

Κάνοντας, δε, αναφορά στα έργα για τον ΒΟΑΚ που «έχουν μπει για τα καλά στις ράγες», ο πρωθυπουργός είπε πως «ως πρωθυπουργός και ως Κρητικός μπορώ να αισθάνομαι μία μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός πια ότι λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και όπως είπα προικίζουμε την Κρήτη με τα σημαντικά έργα υποδομής που τόσο χρειαζόταν».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του εργοταξίου.

