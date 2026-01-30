Στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μεγάλα έργα στο νησί - Επίσκεψη στο νέο αεροδρόμιο

«Η Κρήτη αλλάζει, μπαίνει με ταχύτητα στην τρίτη 10ετία του 21ου αιώνα λύνοντας εκκρεμότητες από το παρελθόν και θωρακίζεται με έργα υποδομής - το 2028 σε λειτουργία το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη» είπε ο πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του αεροδρομίου του Καστελίου

Newsbomb

Στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μεγάλα έργα στο νησί - Επίσκεψη στο νέο αεροδρόμιο
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στην Κρήτη για να διαπιστώσει την πρόοδο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.

Από το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα του Καστελίου στο Ηράκλειο, προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις, με το κεντρικό του σύνθημα να είναι «η Κρήτη αλλάζει». Όπως είπε ο πρωθυπουργός το νησί «θωρακίζεται πια με έργα υποδομής που θα του δώσουν μία πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική».

Όπως τόνισε «το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης» ενώ σημείωσε «τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου».

[384184] ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

«Το πιο σημαντικό εργοτάξιο στη χώρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «το πιο σημαντικό εργοτάξιο στην χώρα» τονίζοντας ότι «το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελιού θα λειτουργήσει το 2028.

26-01-300047dpc5482.jpg

Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο η κατασκευή το οποίου προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα και χαίρομαι κύριε υπουργέ για την σήμερα υπεγράφη και η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε από το παρελθόν, η σύμβαση αεροναυτιλίας. Έτσι ώστε να είμαστε πια σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει θα τηρηθεί» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε δε ότι «ως Κρητικός δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μεγάλη ευαισθησία έχω και για τα ζητήματα της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πιστεύω ότι η λύση που έχει δοθεί η προστατεύει αφενός σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα, από την άλλη μας επιτρέπει να καλύψουμε και τις ανάγκες στο αεροδρόμιο με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, κάτι που θα κριθεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

[384184] ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

«Η Κρήτη αλλάζει, η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα κλείνοντας εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής που θα της δώσουν μία πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική.

26-01-300014dpc5078.jpg

Αν σκεφτεί κανείς ότι το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Και ας αναλογιστεί κανείς τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

[384184] ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέπτεται το εργοτάξιο του νέου Διεθνούς αεροδρομίου στο Κστέλι του Ν.Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Eurokinissi

Η αναφορά στον ΒΟΑΚ

Κάνοντας, δε, αναφορά στα έργα για τον ΒΟΑΚ που «έχουν μπει για τα καλά στις ράγες», ο πρωθυπουργός είπε πως «ως πρωθυπουργός και ως Κρητικός μπορώ να αισθάνομαι μία μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός πια ότι λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και όπως είπα προικίζουμε την Κρήτη με τα σημαντικά έργα υποδομής που τόσο χρειαζόταν».

26-01-300017dpn0341.jpg

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του εργοταξίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:01ΚΟΣΜΟΣ

Κέβιν Γουόρς: Ο υποψήφιος του προέδρου Τραμπ για την προεδρία της Fed

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Παναγία των Παρισίων»: Μια παράσταση που δίνει ζωή στους ήρωες του Βίκτωρος Ουγκώ

13:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τα ζευγάρια των playoffs - Ξεχωρίζουν Μπενφίκα-Ρεάλ και Γαλατά-Γιουβέντους

13:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Η παράσταση που παραμένει διαχρονική ακόμα και 52 χρόνια μετά

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά: «Ήταν η πρώτη φορά που η αμφισβήτηση αφορούσε έδαφος» λέει ο πρέσβης Νεζερίτης

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες της τραγωδίας στο εργοστάσιο - Τι εξετάζει η ΔΑΕΕ

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: «Ιστορική» κατάσχεση πέντε τόνων κάνναβης - Εντοπίστηκε και αντιαρματικό όπλο - Φωτογραφίες

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

13:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

O Κένεθ Φαρίντ στο Allwyn Game Time φτιάχνει τον τέλειο παίκτη του Παναθηναϊκού

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Τείχος των Δακρύων: Μνημείο 15 μέτρων στο Μπρούκλιν για τα 18.000 νεκρά παιδιά της Γάζας

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Τούμπα ο Φάμελλος: «Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ»

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κλίμα οδύνης στο τελευταία αντίο στην Ελένη Κατσαρού που σκοτώθηκε στη «Βιολάντα»

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

13:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ - Η επιστροφή που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ»

13:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα έρευνα: Οι 9 στους 10 εργαζόμενους θέλουν να φαίνεται καθαρά ο μισθός σε κάθε θέση

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η Αττική στις 3 και 4 Φεβρουαρίου: Νέα απεργία του ΣΑΤΑ

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Στη σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου μετακόμισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΠΑΠ περνά στην εποχή της Allwyn - Σε πλήρη εξέλιξη το rebranding που φέρνει νέες εμπειρίες με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας

13:05ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Σχεδόν 14 κιλά εκρηκτικού υλικού χάθηκαν από πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κλίμα οδύνης στο τελευταία αντίο στην Ελένη Κατσαρού που σκοτώθηκε στη «Βιολάντα»

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία με ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους

12:11LIFESTYLE

Καλημέρα Ελλάδα: Το νέο πρόσωπο στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες της τραγωδίας στο εργοστάσιο - Τι εξετάζει η ΔΑΕΕ

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 56χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο τη μοιραία νύχτα - Βίντεο ντοκουμέντο

12:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Επικαλείστε ότι είστε δημοσιογράφος» – «Πήγες στρατό;»

12:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League LIVE: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στα playoffs

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ