Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η κλήρωση 3021 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 9, 3, 38, 39 και Τζόκερ το 7 .

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ρόμα: Μπλούζα «αθάνατοι» κράτησαν οι παίκτες των «πράσινων»

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

22:24ΕΛΛΑΔΑ

«Λύγισαν» στη Τούμπα όταν έφτασαν οι 7 νεκροί οπαδοί – «Καλό παράδεισο αδέρφια»

22:23LIFESTYLE

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Αυτό είναι το προσκλητήριο του γάμου τους

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραδέχεται ότι κλείνει τα μάτια του στο υπουργικό συμβούλιο όταν βαριέται

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

21:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και οι πιο ισχυροί άνεμοι την Πέμπτη (29/1)

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο on air έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στη Γαλλία | Στεφάνι των γηπεδούχων στη μνήμη των θυμάτων

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λιόν – ΠΑΟΚ: Η αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» για το Europa League

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας για μη πλήγματα κατά του Κιέβου

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα: Ο αγώνας του «τριφυλλιού» στο Europa League

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Συλλυπητήρια για το δυστύχημα στη Ρουμανία και στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για τον αγώνα του Europa League

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Mπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα - «Το τελευταίο πλοίο έφτασε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια - Βίντεο

21:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βόλεϊ: Πρόκριση του ΠΑΟΚ στους «8» του Challenge Cup, αφιερωμένη στα 7 αδικοχαμένα «παιδιά» του

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ρόμα: Ίωση ο Τσέριν, σφίξιμο ο Κώτσιρας, βασικοί Κάτρης – Ταμπόρδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο on air έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στη Γαλλία | Στεφάνι των γηπεδούχων στη μνήμη των θυμάτων

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

16:37LIFESTYLE

Beef στον «αέρα» με Αναστασοπούλου - Πορτοσάλτε: «Σε εμένα αυτά δεν θα τα κάνεις»

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ - «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια - Βίντεο

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Η αίσθηση αδικίας μας κόβει την ανάσα, το δυστύχημα μας στέρησε μέχρι και το σώμα σου»: Ο συγκλονιστικός επικήδειος από τον γιο της Αγάπης Μπουνόβα που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

16:16LIFESTYLE

Ο τραγουδιστής Ray J αποκάλυψε ότι έχει μόνο λίγους μήνες ζωής - «Η καρδιά μου έχει τελειώσει»

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προηγείται η ΝΔ - Ανατροπή στη δεύτερη θέση - Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λιόν – ΠΑΟΚ: Η αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» για το Europa League

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ