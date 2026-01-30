Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

Συγκλονίζουν οι εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο-ντοκουμέντο από το Μενίδι, το οποίο αποτυπώνει τη βίαιη επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας κατά τη διάρκεια ληστείας.

Οι Αρχές στο Μενίδι, έπειτα από τη ληστεία σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας που σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η ηλικιωμένη δέχθηκε επίθεση από άτομο που την παρέσυρε βίαια στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ στη συνέχεια της αφαίρεσε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους μόνο τα χαρακτηριστικά του οχήματος, χωρίς αρχικά να γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη.

Σε βίντεο που βλέπει τη δημοσιότητα και καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης, φαίνεται η γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, την ώρα που έχει προηγηθεί ο βίαιος διασυρμός της.

Η στιγμή της επίθεσης:

Σε άλλο βίντεο ακούγεται η ηλικιωμένη γυναίκα να φωνάζει «Βοήθεια! Βοήθεια! Καραγκιόζη!» την ώρα της επίθεσης, ενώ ο δράστης επιχειρεί να της πάρει την τσάντα.

Καρέ-καρέ η φωνή της ηλικιωμένης στη ληστεία:

Σήμερα το μεσημέρι, πολίτης κατέγραψε νέο βίντεο στο Μενίδι, στο οποίο φαίνεται άτομο Ρομά να διαπληκτίζεται με άλλους στην ίδια περιοχή. Το υλικό αυτό στάλθηκε σε αστυνομικό της Ασφάλειας, ο οποίος, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και αναγνωρίζοντας τον δράστη ως γνωστό και σεσημασμένο, έδωσε άμεσα εντολή για τη σύλληψή του.

Δείτε το βίντεο με τον διαπληκτισμό που πρόδωσε τον δράστη στο Μενίδι:

Καθοριστική ήταν και η αναγνώριση από την παθούσα, η οποία μόλις αντίκρισε τον συλληφθέντα, τον υπέδειξε χωρίς δισταγμό ως το άτομο που την έριξε στο έδαφος και τη λήστεψε.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν εμπλοκή και άλλων ατόμων.

