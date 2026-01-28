Μενίδι: Εμπρηστική επίθεση σε τρία αυτοκίνητα
Εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητα έλαβε χώρα τα ξημερώματα στο Μενίδι με τις Αρχές να ερευνούν τα αίτια και τους αυτουργούς της επίθεσης.
Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρία οχήματα και για την κατάσβεσή τους έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Από τις φωτιές προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
