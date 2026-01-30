Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN Ντον Λέμον - Βιντεοσκοπούσε διαδήλωση

Ο πρώην παρουσιαστής του CNN Ντον Λέμον συνελήφθη και κρατήθηκε επειδή στις αρχές του μήνα βιντεοσκοπούσε διαδήλωση κατά της Yπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE).

Ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον, που εργαζόταν παλαιότερα για το CNN, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση την Πέμπτη το βράδυ, επειδή στις αρχές του μήνα βιντεοσκοπούσε και έκανε ρεπορτάζ σε διαδήλωση κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής στη Μινεσότα.

Ο Λέμον συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες την Πέμπτη το βράδυ, ενώ βρισκόταν στο Λος Άντζελες για την κάλυψη των βραβείων Grammy, ανέφερε ο δικηγόρος του Άμπε Λόουελ.

Ο Ντον Λέμον βρισκόταν μαζί με δεκάδες διαδηλωτές κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, όταν εισέβαλαν σε εκκλησία στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, νωρίτερα αυτό το μήνα.

Τότε διέκοψαν τη λειτουργία και προκλήθηκαν συγκρούσεις. Μια ομάδα διαδηλωτών που ισχυρίζονταν ότι ένας από τους πάστορες ήταν αξιωματούχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

«Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και η συνταγματικά προστατευόμενη δουλειά του στη Μινεάπολη δεν διέφερε από αυτή που έκανε πάντα. Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, ο ρόλος των οποίων είναι να φέρνουν στο φως την αλήθεια και να καθιστούν υπόλογους αυτούς που έχουν εξουσία», τόνισε ο δικηγόρος.

«Αντί να διερευνήσει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που σκότωσαν δύο ειρηνικούς διαδηλωτές στη Μινεσότα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ αφιερώνει το χρόνο, την προσοχή και τους πόρους του σε αυτή τη σύλληψη», πρόσθεσε ο Λόουελ. «Αυτή η άνευ προηγουμένου επίθεση στη Πρώτη Τροπολογία και η προφανής προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από τις πολλές κρίσεις που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση δεν θα περάσει. Ο Ντον θα πολεμήσει αυτές τις κατηγορίες με σθένος και αποφασιστικότητα στο δικαστήριο», κατέληξε ο δικηγόρος.

Στις αρχές του μήνα ο Ντον Λέμον ήταν παρών στην διαδήλωση ως δημοσιογράφος. Σε βίντεο που δημοσίευσε από την διαδήλωση ο Λέμον ακούγεται να λέει: «Είμαι εδώ μόνο για να φωτογραφίσω, δεν ανήκω στην ομάδα... Είμαι δημοσιογράφος».

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν αμέσως και δημοσίως ότι ο Λέμον αντιμετωπίσει κατηγορίες. Ο Ντον Λέμον δεν είχε το δικαίωμα να βρίσκεται μέσα στο κτίριο της εκκλησίας που είναι ιδιωτικό ακαι η διακοπή της λειτουργίας ενδέχεται να παρεμποδίζει το συνταγματικό δικαίωμα των πιστών να ασκούν τα θρησκευτικά καθήκοντά τους, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

