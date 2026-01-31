«Δεν κατεβαίνεις από εκεί»: Η «πιο τρομακτική σκάλα» της Ιαπωνίας προκαλεί ίλιγγο
Μια ασυνήθιστα απότομη και στενή σκάλα σε επαρχία της Ιαπωνίας, έχει χαρακτηριστεί ως η πιο τρομακτική της χώρας.
Σμιλεμένη σε ένα ανάχωμα ύψους 10 μέτρων στην πόλη Gero της Ιαπωνίας, η «πιο τρομακτική σκάλα» έχει τραβήξει την προσοχή των social media, μετά την κοινοποίηση φωτογραφιών από έναν ερασιτέχνη φωτογράφο.
