Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

Η Ελλάδα που έχει μόνο νίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αντιμετωπίζει την Ιταλία και σε περίπτωση νίκης εξασφαλίζει από τώρα την συμμετοχή στην ζώνη των μεταλλίων.

Newsbomb

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δυσκολότερη αγωνιστική της υποχρέωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο, έχει μπροστά της η Εθνική ομάδα των γυναικών. Η Ελλάδα με μοναδικό στόχο την κορυφή στην διοργάνωση του Φουντσάλ της Πορτογαλίας, αντιμετωπίζει στις 15:00 την Ιταλία. Στο μεγάλο ντέρμπι που έρχεται στην αρχή της δεύτερης φάσης των ομίλων.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχοντας ως τώρα τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, κυνηγά σε αυτή την αναμέτρηση ένα καθοριστικό αποτέλεσμα. Το οποίο αν έρθει «σφραγίζει» και την πρωτιά στον Ε’ όμιλο και την πρόκριση στα ημιτελικά. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα κόντρα στις Ιταλίδες, η Εθνική μας πάλι έχει την κατάσταση στα χέρια της, καθώς την Κυριακή (1/2) θα αντιμετωπίσει την σαφώς πιο αδύναμη Κροατία.

Ο στόχος όμως είναι η εξασφάλιση της κορυφής, για να αποφευχθεί στα ημιτελικά η συνάντηση με την πρώτη ομάδα του ΣΤ’ ομίλου. Με τον αγώνα στη ζώνη των μεταλλίων να είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (3/2).

Ελλάδα και Ιταλία είχαν εύκολο έργο στην πρώτη φάση των αγώνων. Η Εθνική μας στον Α’ όμιλο επιβλήθηκε 24-7 της Σλοβακίας, 23-5 της Γαλλίας (αποτέλεσμα το οποίο μεταφέρει στη δεύτερη φάση) και 26-5 της Γερμανίας, ενώ η «σετερόζα» νίκησε αντίστοιχα 24-12 την Κροατία (μεταφέρει το αποτέλεσμα), 17-6 τη Σερβία και 25-11 την Τουρκία. Και για τις δύο, η πρόκριση στα ημιτελικά θεωρείται σχεδόν δεδομένη από την ημέρα της κλήρωσης και το μεταξύ τους ματς θα αποτελέσει ένα πολύ καλό τεστ ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.

Η Ιταλία αν και μοιάζει να έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί μία απ’ τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Ο Κάρλο Σίλιπο ποντάρει πολλά στη 36χρονη Ρομπέρτα Μπιανκόνι, καθώς και μερικές ακόμη έμπειρες παίκτριες (Κλαούντια Μαρλέτα, Κιάρα Ταμπάνι, Κιάρα Ρανάλι, Ανιέζε Κοκιέρε), αλλά περιμένει από τις νεότερες Σοφία Τζουστίνι και Ντάφνε Μπετίνι να βγουν μπροστά και να αποδείξουν ότι μπορούν να κρατήσουν τη «σετερόζα» στην ελίτ.

Συνολικά, η Ιταλία μετρά 19 συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (από το 1989 και μετά χωρίς διακοπή) και έχει κατακτήσει πέντε φορές τον τίτλο, όντας δεύτερη πίσω από την Ολλανδία.

Οι αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα είναι εις βάρος της Εθνικής (6 νίκες - 14 ήττες), η οποία όμως μετράει δύο σερί επιτυχίες και μάλιστα σε σημαντικά παιχνίδια: το 2022 στον ημιτελικό του Σπλιτ (12-9) και το 2024 στον «μικρό» τελικό του Αϊντχόφεν (7-6). Μεταξύ των 20 αγώνων τους, υπάρχει και ο τελικός του 2012, ξανά στο Αϊντχόφεν, ένας από τους τέσσερις χαμένους τελικούς της Ελλάδας στη διοργάνωση (13-10). Φυσικά, η πιο σπουδαία και... επώδυνη για το ελληνικό πόλο συνάντησή τους ήταν στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, όπου η «σετερόζα» επικράτησε με 10-9 στην παράταση.

Το πρώτο σπριντ θα γίνει στις 15:00, με τηλεοπτική μετάδοση του σπουδαίου αγώνα από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σουβλατζίδικο στον Πειραιά

08:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέο σόου Ντόντσιτς, τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο κι επίδειξη δύναμη των Λέικερς!

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αιματηρή συμπλοκή για τα μάτια μιας γυναίκας - Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο

08:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA: Νέες τιμές & προωθητικά προγράμματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τέσσερις συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη - Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης - Κατασχέθηκαν 6 κιλά κάνναβης και €20.000

07:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault Clio είναι πιο ώριμο και ολοκληρωμένο από ποτέ

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς και τα αφροδίσια, ο Άντριου με τις Ρωσίδες και ο Έλον Μασκ που ζητούσε «άγρια πάρτι

07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις στο Ε9 του 2025

07:40LIFESTYLE

Αρχίζουν τα «όργανα» στην TV – Τα σόου, τα μπάτζετ που φέρνουν πονοκέφαλο και οι παρουσιαστές… στην αναμονή

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

07:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επετείου των Ιμίων

07:20LIFESTYLE

Όταν η Ελλάδα γίνεται «καμβάς» για το Χόλιγουντ: 11+1 διάσημες ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα μας

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές προπανίου - Πόσο κοστίζουν

07:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν οι απουσίες λόγω ιώσεων - Πόσες μπορούν να δικαιολογηθούν

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις Τσατραφύλια - Μαρουσάκη για το νέο κύμα κακοκαιρίας

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νευρική κρίση» στο ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός για την αποδοκιμασία της κεντρικής στρατηγικής μηνών

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Τσουχτερές οι τιμές στα ιδιωτικά παρκινγκ - Ανοδικό ράλι στα ενοίκια για θέση στάθμευσης

06:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα δύο βασικά σενάρια για την επίθεση στο Ιράν – Το παρασκήνιο και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς και τα αφροδίσια, ο Άντριου με τις Ρωσίδες και ο Έλον Μασκ που ζητούσε «άγρια πάρτι

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις στο Ε9 του 2025

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

06:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα δύο βασικά σενάρια για την επίθεση στο Ιράν – Το παρασκήνιο και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα δεδομένα με τον Πολικό Στρόβιλο - Τι θα φέρει στην Ελλάδα

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές προπανίου - Πόσο κοστίζουν

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις Τσατραφύλια - Μαρουσάκη για το νέο κύμα κακοκαιρίας

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε είναι φέτος - Η ημερομηνία για την Καθαρά Δευτέρα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τέσσερις συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη - Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης - Κατασχέθηκαν 6 κιλά κάνναβης και €20.000

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Από το Ρίο στην Ομόνοια και από εκεί στη Φρανκφούρτη - Πώς ταξίδεψε η 16χρονη

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/2)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ