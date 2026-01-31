Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

Τη δυσκολότερη αγωνιστική της υποχρέωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο, έχει μπροστά της η Εθνική ομάδα των γυναικών. Η Ελλάδα με μοναδικό στόχο την κορυφή στην διοργάνωση του Φουντσάλ της Πορτογαλίας, αντιμετωπίζει στις 15:00 την Ιταλία. Στο μεγάλο ντέρμπι που έρχεται στην αρχή της δεύτερης φάσης των ομίλων.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχοντας ως τώρα τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, κυνηγά σε αυτή την αναμέτρηση ένα καθοριστικό αποτέλεσμα. Το οποίο αν έρθει «σφραγίζει» και την πρωτιά στον Ε’ όμιλο και την πρόκριση στα ημιτελικά. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα κόντρα στις Ιταλίδες, η Εθνική μας πάλι έχει την κατάσταση στα χέρια της, καθώς την Κυριακή (1/2) θα αντιμετωπίσει την σαφώς πιο αδύναμη Κροατία.

Ο στόχος όμως είναι η εξασφάλιση της κορυφής, για να αποφευχθεί στα ημιτελικά η συνάντηση με την πρώτη ομάδα του ΣΤ’ ομίλου. Με τον αγώνα στη ζώνη των μεταλλίων να είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (3/2).

Ελλάδα και Ιταλία είχαν εύκολο έργο στην πρώτη φάση των αγώνων. Η Εθνική μας στον Α’ όμιλο επιβλήθηκε 24-7 της Σλοβακίας, 23-5 της Γαλλίας (αποτέλεσμα το οποίο μεταφέρει στη δεύτερη φάση) και 26-5 της Γερμανίας, ενώ η «σετερόζα» νίκησε αντίστοιχα 24-12 την Κροατία (μεταφέρει το αποτέλεσμα), 17-6 τη Σερβία και 25-11 την Τουρκία. Και για τις δύο, η πρόκριση στα ημιτελικά θεωρείται σχεδόν δεδομένη από την ημέρα της κλήρωσης και το μεταξύ τους ματς θα αποτελέσει ένα πολύ καλό τεστ ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.

Η Ιταλία αν και μοιάζει να έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί μία απ’ τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Ο Κάρλο Σίλιπο ποντάρει πολλά στη 36χρονη Ρομπέρτα Μπιανκόνι, καθώς και μερικές ακόμη έμπειρες παίκτριες (Κλαούντια Μαρλέτα, Κιάρα Ταμπάνι, Κιάρα Ρανάλι, Ανιέζε Κοκιέρε), αλλά περιμένει από τις νεότερες Σοφία Τζουστίνι και Ντάφνε Μπετίνι να βγουν μπροστά και να αποδείξουν ότι μπορούν να κρατήσουν τη «σετερόζα» στην ελίτ.

Συνολικά, η Ιταλία μετρά 19 συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (από το 1989 και μετά χωρίς διακοπή) και έχει κατακτήσει πέντε φορές τον τίτλο, όντας δεύτερη πίσω από την Ολλανδία.

Οι αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα είναι εις βάρος της Εθνικής (6 νίκες - 14 ήττες), η οποία όμως μετράει δύο σερί επιτυχίες και μάλιστα σε σημαντικά παιχνίδια: το 2022 στον ημιτελικό του Σπλιτ (12-9) και το 2024 στον «μικρό» τελικό του Αϊντχόφεν (7-6). Μεταξύ των 20 αγώνων τους, υπάρχει και ο τελικός του 2012, ξανά στο Αϊντχόφεν, ένας από τους τέσσερις χαμένους τελικούς της Ελλάδας στη διοργάνωση (13-10). Φυσικά, η πιο σπουδαία και... επώδυνη για το ελληνικό πόλο συνάντησή τους ήταν στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, όπου η «σετερόζα» επικράτησε με 10-9 στην παράταση.

Το πρώτο σπριντ θα γίνει στις 15:00, με τηλεοπτική μετάδοση του σπουδαίου αγώνα από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.