Super League: Δύσκολη έξοδο στο Αγρίνιο έχει ο Άρης | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01)

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στο Αγρίνιο, Παναιτωλικός και Άρης έχουν μεγάλη πίεση για θετικό αποτέλεσμα. Με την ήττα στο Παγκρήτιο από τον ΟΦΗ (1-0), τα «καναρίνια» συμπλήρωσαν έξι διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις – μάλιστα για το Κύπελλο ήταν από… τον Άρη με 2-0 στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Γιάννης Αναστασίου βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση όπως άλλωστε κι ο Μανόλο Χιμένεθ, με τους Θεσσαλονικείς να μην έχουν νίκη στη Super League μέσα στο 2026 (0-2-1) και να βλέπουν με… τα κιάλια την τετράδα.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση μέσα στο 2026 και το πιστοποίησε (και) με τη νίκη 1-0 επί του Παναιτωλικού. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πλησίασε την οκτάδα και ίσως το μυαλό όλων είναι στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό. Η αναμέτρηση των Κρητικών με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι είναι μια ευκαιρία για το συγκρότημα του Ντούσαν Κέρκεζ να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις. Πρόκειται για το δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι, μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, κι ενώ είχε προηγηθεί το (εκτός έδρας) επιβλητικό 3-0 επί του Βόλου.

Στο Πανθεσσαλικό, διεξάγεται το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα σε Βόλο και ΑΕΛ. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο έχει… πάρει την κάτω βόλτα όπως μαρτυρά το καρέ ηττών σε Super League και Κύπελλο Ελλάδας. Εκ διαμέτρου αντίθετη η πορεία των «βυσσινί» του Σάββα Παντελίδη καθώς με τις δυο εντός έδρας επιτυχίες – επί των Άρη και Πανσερραϊκού, αμφότερες με σκορ 1-0 – κατάφεραν να ξεκολλήσουν από την προτελευταία θέση.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01) στη Super League:

17:00 Παναιτωλικός – Άρης (CosmoteSport2HD

18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ (Novasports2HD)

20:00 Βόλος – ΑΕΛ (CosmoteSport1HD)

Η βαθμολογία (σε 18 αγώνες)

ΑΕΚ 44 (32-12) Ολυμπιακός* 42 (34-8) ΠΑΟΚ* 41 (37-12) Λεβαδειακός 35 (44-21) Παναθηναϊκός* 26 (24-21) Βόλος ΝΠΣ 25 (19-25) Άρης 22 (16-20) Κηφισιά* 19 (24-26) ΟΦΗ* 18 (20-30) Ατρόμητος 17 (17-22) ΑΕΛ 16 (16-28) Παναιτωλικός 15 (15-31) Αστέρας AKTOR* 13 (15-24) Πανσερραϊκός 8 (9-42)

*έχουν ματς λιγότερο

