Γιώργος Σεϊταρίδης: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για τη ζωή με τη σύζυγό του Όλγα Θανασιά, με την οποία μετρούν 12 χρόνια κοινής πορείας.

«Με τη γυναίκα μου είμαστε παντρεμένοι από το 2017, αλλά είμαστε παρέα 12 χρόνια. Γνωριστήκαμε, ταιριάξαμε. Εγώ ήθελα να γίνει πιο γρήγορα ο γάμος. Τρία χρόνια με έψηνε και μετά μου είπε το οκ. Απ’ ότι λέει με ερωτεύτηκε, με αγάπησε γι’ αυτό και με ακολούθησε στο Πήλιο. Φτάσαμε τα 12 χρόνια και ακόμα με αντέχει.

Όταν γνωριστήκαμε είχε αρχίσει και εκείνη την πορεία της στην υποκριτική, είχε κάνει κάποιες παραστάσεις και μια ταινία. Μετά γνώρισε εμένα, τα παράτησε όλα, και ήρθε πάνω. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο λόγος που κράταγε ζωντανό το θέατρο μέσα μου…Κάποια στιγμή της είπα, “δε πάμε κάτω;” και μου λέει, “πάμε”. Όταν της το είπα, είχε στρώσει κάποια πράγματα που έκανε εκεί και την ξαναξεβόλεψα» είπε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.