Αρχιτέκτονας ζει σε σπίτι 9 τ.μ. που μετακινείται και αψηφά τους κανόνες της παραδοσιακής κατοικίας

«Πολλά δωμάτια μέσα σε ένα»: Off-grid λειτουργία και ενεργειακή αυτονομία

Newsbomb

Αρχιτέκτονας ζει σε σπίτι 9 τ.μ. που μετακινείται και αψηφά τους κανόνες της παραδοσιακής κατοικίας
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιταλός αρχιτέκτονας κατασκεύασε κινητή κατοικία μόλις 9 τ.μ., από φυσικό ξύλο, με φωτοβολταϊκά και αυτόνομο σύστημα νερού, επαναπροσδιορίζοντας τη minimal και βιώσιμη διαβίωση.

Διαβάστε τι έχει φτιάξει ο… καλλιτέχνης στο gazzetta.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! «Πράσινος» ο Μούσα Σισοκό - Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

11:08ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα «βαριά» ήττα για τους Μπακς δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Όλα τα αποτελέσματα (02/02)

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ: «Γενναία» συνταγματική αναθεώρηση και ευκαιρία για σύγχρονο και άρτιο υπόδειγμα διακυβέρνησης

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας

10:55LIFESTYLE

«'Εχω να πατήσω στο σούπερ μάρκετ εδώ και 6 χρόνια» - Η δήλωση της Κιμ Καρντάσιαν και η αντίδραση της αδελφής της, Κλόε

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πιο πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης και πιο πολλά υβριδικά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νόα για αναφορά στην υπόθεση Έπσταϊν στα Grammy - Το αστείο που τον εξόργισε (Βίντεο)

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Επικίνδυνα τα πυρηνικά όπλα αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Aποκαλυπτήρια ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο Λάρισας

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τα επόμενα βήματα στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα μετά το άνοιγμα της Ράφα - «Αγκάθια» και προσδοκίες

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έπειτα από είκοσι μήνες, άνοιξε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρή ηλικιωμένη από πτώση στις εργατικές κατοικίες – Τι εξετάζει η Αστυνομία

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Φρικτός θάνατος για πρώην τραγουδίστρια του The Voice - Τη δάγκωσε δηλητηριώδες φίδι στον ύπνο της

10:19LIFESTYLE

Grammy 2026: Η αγκαλιά του Χάρι Στάιλς και του Bad Bunny γίνεται viral στα social media

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά του Καρκίνου στο Σύνταγμα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή η θερμοκρασία τον Ιανουάριο

10:07LIFESTYLE

Είπαν «Καλημέρα Ελλάδα» Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος – Νέα σελίδα για την εκπομπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρουβίκωνας: Σε λάθος εταιρία και όχι στη «Βιολάντα» η επίθεση στο Μενίδι

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Επικίνδυνα τα πυρηνικά όπλα αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Βίντεο από τη μάχη του πλοιάρχου να δέσει το πλοίο στο λιμάνι εν μέσω ισχυρών ανέμων

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Καραχάλιος «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Παύλου Ντε Γκρες

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε χρόνια επαφή με τον Επστάιν - «Μου γαργαλάς το μυαλό...»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό - Κλειστά και τα δύο ρεύματα στο ύψος της Συκούλας

07:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου στη Νέα Πέραμο – Δολοφονία «βλέπει» η Αστυνομία

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε χωριό του Ηρακλείου – Στόχος σπίτι και αυτοκίνητο, γνωστός στις Αρχές ο 19χρονος δράστης

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισοδιακό «τρίτο ημίχρονο» - Το πέναλτι που οδήγησε σε εντάσεις και καταγγελίες

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Πού βρίσκεται η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ