Γαλλία: Το κοινοβούλιο απέρριψε δυο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης

Οι προτάσεις μομφής δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να εγκρίνει τον προϋπολογισμό μέσω του άρθρου 49.3 του Συντάγματος.

Γαλλία: Το κοινοβούλιο απέρριψε δυο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης
Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε τη Δευτέρα προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που κατέθεσαν το κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αριστεράς – πλην Σοσιαλιστικού –, με αφορμή την απόφαση που έλαβε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί να προχωρήσει στην έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος κάνοντας χρήση του άρθρου 49 παρ. 3 του γαλλικού Συντάγματος, που του επιτρέπει να νομοθετεί ερήμην της Βουλής.

Υπέρ της πρότασης μομφής του Εθνικού Συναγερμού τάχθηκαν 135 βουλευτές, ενώ υπέρ της πρότασης των κομμάτων της αριστεράς τάχθηκαν 260 βουλευτές.

Για να εγκριθεί πρόταση μομφής στην γαλλική Εθνοσυνέλευση πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον 289 βουλευτές.

Κατά των προτάσεων τάχθηκαν το Σοσιαλιστικό και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Με βάση τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα ανέλθει σε 5% του ΑΕΠ, έναντι 5,4% το 2025.

Προβλέπεται αύξηση κρατικών εσόδων της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως από την πρόσθετη φορολόγηση κερδών μεγάλων επιχειρήσεων. Ενώ για τις κρατικές δαπάνες προβλέπεται αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά περίπου 6,5 δισ. ευρώ.

