Άρμα μάχης Abrams: Το τανκ νέας γενιάς του αμερικανικού Στρατού διαθέτει «πιλοτήριο Φόρμουλα 1»

Μάνος Χατζηγιάννης

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών την Τρίτη, ο στρατηγός Randy George εξήρε το M1E3, το οποίο την περασμένη εβδομάδα έκανε το ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ

Το άρμα μάχης νέας γενιάς του αμερικανικού Στρατού διαθέτει πιλοτήριο «Φόρμουλα 1», σύμφωνα με τον ανώτατο αξιωματικό.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, Randy A. George, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατασκευή της νέας γενιάς αρμάτων μάχης Abrams, τα οποία, όπως δήλωσε, είναι ελαφρύτερα, πιο εξελιγμένα και αναμένεται να παραδοθούν χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Ο Στρατηγός Randy A. George είναι ο 41ος Αρχηγός του Επιτελείου του Στρατού των ΗΠΑ (Chief of Staff of the Army), θέση την οποία κατέχει από τις 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών ο στρατηγός Randy George εξήρε το M1E3, το οποίο την περασμένη εβδομάδα έκανε το ντεμπούτο του ως πρωτότυπο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ.

«Προφανώς, δεν είναι τόσο γρήγορο όσο το Chevy ZR1», είπε ο George, αναφερόμενος στο εντυπωσιακό Corvette που εκτέθηκε επίσης στην έκθεση. «Αλλά αυτό είναι ένα άρμα μάχης που μπορεί επίσης να χτυπήσει έναν στόχο. Έτσι, δεν θα φτάσει την ταχύτητα ενός τετάρτου του μιλίου, αλλά ξέρω ότι μπορεί να χτυπήσει έναν στόχο σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου σε ένα τέταρτο του μιλίου», πρόσθεσε και σημείωσε ότι το M1E3 φτάνει στο στάδιο του πρωτοτύπου έξι χρόνια νωρίτερα.

Το «κοκπίτ της Φόρμουλα 1»

Το «κοκπίτ της Φόρμουλα 1» περιέχει μια διεπαφή οδηγού που «μοιάζει με χειριστήριο X-Box», είπε ο George, αναφερόμενος στη συσκευή ελέγχου που κατασκευάζεται από την Fanatec – μια εταιρεία που σχεδιάζει χειριστήρια προσομοιωτών F1 και πολλά δημοφιλή κοκπίτ βιντεοπαιχνιδιών.

Επίσης, εξήρε τον κινητήρα που κατασκευάζει η Caterpillar, το κιβώτιο ταχυτήτων που κατασκευάζει η εταιρεία SAPA με έδρα το Μίσιγκαν και το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από «μια ομάδα τεχνολογικών εταιρειών» με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αποτελεσματικότητας του άρματος.

Σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από την έκθεση, αξιωματούχοι του Στρατού αποκάλυψαν ότι το M1E3 θα διαθέτει GenAI μεταξύ «μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων μηχανικής που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη» για να βοηθήσει στην ταχύτερη ενσωμάτωση άλλων τεχνολογιών και να το διατηρήσει ενημερωμένο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Οι διαφορές με το υπάρχον άρμα μάχης Abrams

Σε αντίθεση με το τρέχον Abrams, το οποίο έχει πλήρωμα τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός φορτωτή, το M1E3 θα έχει πλήρωμα τριών ατόμων και έναν αυτόματο φορτωτή, ο οποίος θα βοηθήσει το ούτως ή άλλως γνωστό για το βάρος του Abrams να γίνει 25% ελαφρύτερο.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που το παρουσιάζουμε — και, ξαναλέω, αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος εδώ. Τίποτα δεν πρέπει να μας παίρνει πέντε έως επτά χρόνια για να παραχθεί», δήλωσε ο George. «Και όταν λάβουμε μια αναβάθμιση, όπως έχουμε κάνει με τα [οχήματα μάχης πεζικού], θα πρέπει να είναι φυσικό. Έχουμε αναβαθμίσει τους κινητήρες και τα κιβώτια ταχυτήτων, και πρέπει να το περιμένουμε αυτό. Και ξέρω ότι οι στρατιώτες μας το περιμένουν αυτό από τον εξοπλισμό που θα λάβουν».

Ενώ πολλές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, αξιωματούχοι έχουν επίσης αναφερθεί σε προηγμένη προστασία που αντιμετωπίζει σύγχρονες απειλές, όπως εχθρικά drones και όπλα μακράς εμβέλειας.

Ο ιστότοπος ειδήσεων MLive με έδρα το Μίσιγκαν ανέφερε ότι ο πυργίσκος που εκτέθηκε στο Ντιτρόιτ ήταν τηλεχειριζόμενος και διέθετε ένα κύριο πυροβόλο 120 mm — όπως το τρέχον M1A2 — καθώς και έναν εκτοξευτή χειροβομβίδων Mk. 19 40 mm και έναν εκτοξευτή πυραύλων Javelin.

Ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό του άρματος μάχης επόμενης γενιάς είναι ένα υβριδικό-ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει το όχημα 50% πιο οικονομικό σε καύσιμα.

diagramma.jpg

