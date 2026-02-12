Γαλλία: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο μωρά μέσα σε καταψύκτη - Συνελήφθη γυναίκα

Νεκρά εντοπίστηκαν δύο μωρά μέσα σε έναν καταψύκτη σε ένα σπίτι στον νομό Ωτ-Σον στην Γαλλία, με τις αρχές να προχώρησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο BFMTV, ο πατέρας των παιδιών ήταν εκείνος που ανακάλυψε το ένα από τα μωρά μέσα στον καταψύκτη και κάλεσε τις αρχές. Αστυνομικοί τότε ερεύνησαν τον καταψύκτη και βρήκαν το δεύτερο μωρό.

Η γυναίκα που συνελήφθη είναι η σύντροφός του 50χρονου πατέρα και μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η σχέση της με τα δύο μωρά.