Γαλλία: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο μωρά μέσα σε καταψύκτη - Συνελήφθη γυναίκα
Ο πατέρας των παιδιών ήταν εκείνος που ανακάλυψε το ένα από τα μωρά μέσα στον καταψύκτη και κάλεσε τις αρχές
Νεκρά εντοπίστηκαν δύο μωρά μέσα σε έναν καταψύκτη σε ένα σπίτι στον νομό Ωτ-Σον στην Γαλλία, με τις αρχές να προχώρησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο BFMTV, ο πατέρας των παιδιών ήταν εκείνος που ανακάλυψε το ένα από τα μωρά μέσα στον καταψύκτη και κάλεσε τις αρχές. Αστυνομικοί τότε ερεύνησαν τον καταψύκτη και βρήκαν το δεύτερο μωρό.
Η γυναίκα που συνελήφθη είναι η σύντροφός του 50χρονου πατέρα και μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η σχέση της με τα δύο μωρά.
