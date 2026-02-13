Iwo Jima: Μυστήριο με νεκρό Αμερικανό πεζοναύτη στο πλοίο που μεταφέρθηκε ο Μαδούρο μετά τη σύλληψη

Ένας πεζοναύτης έχασε τη ζωή του και 2 πλοία συγκρούστηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά στην Καραϊβική, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Truxtun πλέει στο στενό του Βοσπόρου καθ' οδόν προς τη Μαύρη Θάλασσα, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 7 Μαρτίου 2014.

AP
Ένας Αμερικανός πεζοναύτης έχασε τη ζωή του και δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα δύο ναύτες να τραυματιστούν ελαφρά, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στην Καραϊβική Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης των ΗΠΑ για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού σώματος πεζοναυτών, ο 21χρονος πεζοναύτης Lance Cpl. Chukwuemeka E. Oforah από τη Φλόριντα έπεσε από το κατάστρωμα του αμφίβιου πολεμικού πλοίου USS Iwo Jima και κατέληξε στην θάλασσα.

Στο Iwo Jima, το μεγάλο ελικοπτεροφόρο του αμερικανικού ναυτικού απ' όπου επιχειρούν και ελικόπτερα MV-22B Osprey, ελικόπτερα SH-60F Sikorsky, Super Cobra αλλά και μαχητικά αεροσκάφη κάθετης απονήωσης τύπου Harrier ή F-35, ήταν το πολεμικό πλοίο στο οποίο μεταφέρθηκε ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αμέσως μετά τη σύλληψή του στο Καράκας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων με ιπτάμενα μέσα που είχαν απονηωθεί από το ίδιο πλοίο.

Μαδούρο

Ο Μαδούρο στο πολεμικό πλοίο USS Iwo Jima, αμέσως μετά την σύλληψή του

Ο στρατός χρησιμοποίησε πέντε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, 10 αεροσκάφη και ένα drone Reaper της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σε «μια εκτεταμένη, 24ωρη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που διήρκεσε 72 ώρες», σύμφωνα με το δελτίο τύπου, αλλά ο νεαρός κηρύχθηκε νεκρός την Τρίτη.

Φαίνεται να είναι ο πρώτος θάνατος στρατιωτικού που ανακοινώθηκε δημόσια κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή εδώ και χρόνια. Από τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική παρουσία, πριν ξεκινήσει μια σειρά από θανατηφόρες επιθέσεις σε σκάφη που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά -από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 121 άτομα. Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν κατασχέσει πετρελαιοφόρα πλοία που είχαν υποστεί κυρώσεις, ενώ πραγματοποίησαν και μια αιφνιδιαστική επιδρομή τον περασμένο μήνα στη Βενεζουέλα, κατά την οποία συνελήφθη ο τότε πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Λίγο αργότερα την Πέμπτη, η Αμερικανική Διοίκηση Νότου (SOUTHCOM) ανακοίνωσε ότι το αντιτορπιλικό USS Truxtun και το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Supply συγκρούστηκαν καθώς το πολεμικό πλοίο προσπαθούσε να ανεφοδιαστεί.

Ο ανεφοδιασμός συνήθως απαιτεί τα πλοία να πλέουν παράλληλα, συνήθως σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, ενώ το καύσιμο και οι προμήθειες μεταφέρονται μέσω σωλήνων και καλωδίων.

Η σύγκρουση συνέβη όταν το πλοίο ανεφοδιασμού μετέφερε καύσιμα στο καταδρομικό USS Gettysburg από τη μία πλευρά και το USS Truxtun το πλησίασε από την άλλη πλευρά με αποτέλεσμα να συγκρουστούν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Η SOUTHCOM ανέφερε ότι δύο μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν ελαφρά και ότι και οι δύο βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Τα δύο πλοία δεν υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM.

