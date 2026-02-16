Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Η Γη κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα απέραντο «θερμοκήπιο»

Η κλιματική κρίση δεν φέρνει ποτέ καλά νέα, ωστόσο η τελευταία έκθεση επιστημόνων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς προειδοποιεί ότι η Γη εισέρχεται σε ένα στάδιο «άνευ προηγουμένου» μεταβολών, που ενδέχεται να τη μετατρέψει σε έναν πλανήτη «θερμοκήπιο», με ακραία και μη αναστρέψιμη υπερθέρμανση.

Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες ωθούν το κλίμα στα όριά του. Παρ’ όλα αυτά, η επιδείνωση επιταχύνεται, καθώς οι εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται, κυρίως από τις πλουσιότερες κοινωνικές ομάδες και τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Αν και ορισμένες χώρες θέτουν φιλόδοξους στόχους για την πράσινη μετάβαση, όπως τα μεγάλης κλίμακας έργα καθαρής ενέργειας στην Κίνα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει σημαντικά

Κοντά στα επικίνδυνα «σημεία καμπής»

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth και παρουσιάστηκε από την Independent, τα βασικά «σημεία καμπής» του κλιματικού συστήματος βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα μπορούσαν να πυροδοτηθούν, οδηγώντας σε μη αναστρέψιμες αλλαγές, οι οποίες θα βύθιζαν τη Γη σε μια κατάσταση ακραίας θέρμανσης.

Μεταξύ των πιο ανησυχητικών σεναρίων περιλαμβάνεται η ταχεία τήξη των μεγάλων παγοκαλυμμάτων στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική. Εκτός από την κατακόρυφη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η απώλεια των πάγων μειώνει δραστικά την ικανότητα του πλανήτη να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία, επιταχύνοντας περαιτέρω τη θέρμανση.

Η προειδοποίηση των επιστημόνων

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, William Ripple, επισημαίνει ότι «ύστερα από ένα εκατομμύριο χρόνια εναλλαγής παγετώνων και θερμότερων περιόδων, το κλίμα της Γης σταθεροποιήθηκε πριν από περίπου 11.000 χρόνια, επιτρέποντας την ανάπτυξη της γεωργίας και των σύνθετων κοινωνιών.

Σήμερα, απομακρυνόμαστε από αυτή τη σταθερότητα και μπαίνουμε σε μια περίοδο άνευ προηγουμένου κλιματικής αλλαγής».

Ο συν-συγγραφέας Christopher Wolf προσθέτει ότι «είναι πιθανό οι παγκόσμιες θερμοκρασίες να είναι ήδη τόσο υψηλές όσο ή και υψηλότερες από οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία 125.000 χρόνια, ενώ η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι είχαν προβλέψει πολλοί επιστήμονες».

Παράθυρο δράσης που κλείνει

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η άμεση και δραστική μείωση των εκπομπών αποτελεί μονόδρομο για να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο.

Όπως σημειώνει ο Wolf, «το να αποτραπεί η πορεία προς έναν πλανήτη-θερμοκήπιο δεν είναι εύκολο, αλλά είναι σαφώς πιο εφικτό από το να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε τις συνέπειες αφού η ζημιά θα έχει ήδη γίνει».

Το μήνυμα των επιστημόνων είναι ξεκάθαρο: το παράθυρο δράσης παραμένει ανοιχτό, αλλά κλείνει γρήγορα, και οι αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια θα καθορίσουν το μέλλον του πλανήτη για αιώνες.