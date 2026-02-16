Διαδηλώσεις στην Αργεντινή για την εργασιακή μεταρρύθμιση του Μιλέι
Τα συνδικάτα προετοιμάζονται για γενική απεργία στη χώρα
Αναβρασμός επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην Αργεντινή κατά της εργασιακής μεταρρύθμισης που προώθησε ο πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι, και προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στις αργίες, την ανάπαυση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, που μειώνουν τον ρόλο των εθνικών συνδικάτων και αυξάνουν τη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών.
Σύμφωνα με τα συνδικάτα, η μεταρρύθμιση αποτελεί άμεση επίθεση στα εργασιακά κεκτημένα, και θέτει σε κίνδυνο ιστορικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας άδειας και των υπερωριών, διαμορφώνοντας έτσι τον εαυτό της ως άμεση επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις και την προστασία των εργαζομένων.
Οι ταραχές ξέσπασαν όταν η Γερουσία ενέκρινε την περασμένη Πέμπτη, την εργασιακή μεταρρύθμιση με διαδηλωτές να συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών, ενώ τα συνδικάτα προετοιμάζονται για γενικό λουκέτο στη χώρα.
Το επίμαχο μέτρο, το οποίο θα περάσει τώρα από το Επιμελητήριο, προβλέπει βάρδιες έως 12 ώρες, μεγαλύτερη ευελιξία ωραρίου, μείωση των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, νέους κανόνες για τις απολύσεις και όρια στις απεργίες σε βασικές υπηρεσίες.
Σε απάντηση, η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT), η κύρια συνδικαλιστική οργάνωση της Αργεντινής, προετοιμάζει μια 24ωρη εθνική απεργία για να αντιταχθεί στις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές λιτότητας της κυβέρνησης.
Η ακριβής ημερομηνία μένει να καθοριστεί, με πιο μαχητικούς τομείς να πιέζουν για άμεση δράση, ενώ η πτέρυγα του διαλόγου προτιμά να περιμένει, προβλέποντας τον πιθανό αποκλεισμό της χώρας μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου.