Διαδηλώσεις στην Αργεντινή για την εργασιακή μεταρρύθμιση του Μιλέι

Αναβρασμός επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην Αργεντινή κατά της εργασιακής μεταρρύθμισης που προώθησε ο πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι, και προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στις αργίες, την ανάπαυση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, που μειώνουν τον ρόλο των εθνικών συνδικάτων και αυξάνουν τη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών.

Riots broke out in Buenos Aires against the senatorial approval of a devastating austerity package by ultra-neoliberal President Javier Milei. During the 11-hour debate in the senate, police escalated the crackdown against a broad front of protesters outside the building.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, η μεταρρύθμιση αποτελεί άμεση επίθεση στα εργασιακά κεκτημένα, και θέτει σε κίνδυνο ιστορικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας άδειας και των υπερωριών, διαμορφώνοντας έτσι τον εαυτό της ως άμεση επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις και την προστασία των εργαζομένων.

Οι ταραχές ξέσπασαν όταν η Γερουσία ενέκρινε την περασμένη Πέμπτη, την εργασιακή μεταρρύθμιση με διαδηλωτές να συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών, ενώ τα συνδικάτα προετοιμάζονται για γενικό λουκέτο στη χώρα.

Argentina: Clashes erupted yesterday between Argentine police and anti-Milei protesters in Buenos Aires as workers surrounded Congress. Officers were seen using Italy-made Benelli M3 Tactical shotguns, reportedly firing rubber slugs.



The protest was sparked by Milei's

Το επίμαχο μέτρο, το οποίο θα περάσει τώρα από το Επιμελητήριο, προβλέπει βάρδιες έως 12 ώρες, μεγαλύτερη ευελιξία ωραρίου, μείωση των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, νέους κανόνες για τις απολύσεις και όρια στις απεργίες σε βασικές υπηρεσίες.

Σε απάντηση, η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT), η κύρια συνδικαλιστική οργάνωση της Αργεντινής, προετοιμάζει μια 24ωρη εθνική απεργία για να αντιταχθεί στις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές λιτότητας της κυβέρνησης.

Η ακριβής ημερομηνία μένει να καθοριστεί, με πιο μαχητικούς τομείς να πιέζουν για άμεση δράση, ενώ η πτέρυγα του διαλόγου προτιμά να περιμένει, προβλέποντας τον πιθανό αποκλεισμό της χώρας μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου.