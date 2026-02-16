Γιατί λείπουν οι θέσεις 13 και 17 από τα αεροπλάνα; Οι προλήψεις των μεγάλων αεροπορικών

Η «δαιμονοποίηση» του αριθμού 13 έχει τις ρίζες της στα Ευαγγέλια, καθώς ο Ιούδας ήταν το 13ο άτομο στον Μυστικό Δείπνο.

Αυτή η παράδοση κρατάει γερά μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να αποφεύγουν τον αριθμό αυτό όχι μόνο σε δωμάτια ξενοδοχείων, αλλά και σε σειρές αεροπλάνων.

