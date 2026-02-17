Νέα Ορλεάνη: Συνελήφθη ο ηθοποιός Shia LaBeouf για τον ξυλοδαρμό δύο ανδρών έξω από μπαρ

Συνελήφθη ο ηθοποιός Shia LaBeouf στη Νέα Ορλεάνη αφού επιτέθηκε σε δύο άνδρες νωρίς το πρωί της Τρίτης έξω από ένα μπαρ στην περιοχή French Quarter κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Ορλεάνης, ο 39χρονος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες απλής σωματικής βλάβης, αφού φέρεται να εκδιώχθηκε από το μπαρ αφού δημιούργησε αναστάτωση.

JUST IN - Actor Shia LaBeouf was involved in an overnight altercation during Mardi Gras in New Orleans. Paramedics arrived to treat him at the scene, and he was later arrested - TMZ



pic.twitter.com/S59ddIaOtq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 17, 2026

Όπως αναφέρει το Associated Press, αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο περίπου στις 12:45 π.μ. (τοπική ώρα) το πρωί της Τρίτης, μετά από καταγγελία ότι ο ηθοποιός «προκαλούσε αναστάτωση και γινόταν όλο και πιο επιθετικός» στο εσωτερικό του μπαρ.

Ένας υπάλληλος προσπάθησε να απομακρύνει τον LaBeouf και, μόλις βγήκε έξω, ο ηθοποιός φέρεται να χτύπησε έναν άνδρα «επανειλημμένα».

Μάρτυρες είπαν στην αστυνομία ότι ο LaBeouf απομακρύνθηκε από την περιοχή, αλλά αργότερα επέστρεψε «ακόμα πιο επιθετικός». «Πολλοί προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, με την ελπίδα ότι θα ηρεμήσει», ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο Τύπου.

«Ο LaBeouf στη συνέχεια φέρεται να επιτέθηκε σε άλλο άτομο — χτυπώντας τον στη μύτη και κρατήθηκε ξανά μέχρι να φτάσει η αστυνομία», κατέληξε το δελτίο Τύπου.

Ο 39χρονος ηθοποιός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την περίθαλψη «άγνωστων τραυματισμών» και, μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία.