Τόμι Λι Τζόουνς: Αυτή είναι η αιτία του ξαφνικού θανάτου της 34χρονης κόρης του

Περισσότερο από ενάμιση μήνα αργότερα αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Βικτόρια Τζόουνς, κόρης του θρύλου του Χόλιγουντ, Τόμι Λι Τζόουνς, η οποία βρέθηκε νεκρή ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε δωμάτιο ξενοδοχείου του Σαν Φρανσίσκο.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη και αναφέρει πως η Βικτόρια πέθανε από «τοξικές επιδράσεις της κοκαΐνης», κρίνοντας τον θάνατό της ως ατύχημα από υπερβολική δόση.

Δύο χρόνια πριν από το θάνατό της, ο 79χρονος σταρ της ταινίας «Men In Black» υπέβαλε αίτηση σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας με σκοπό να προστατεύσει την κόρη του μέσω προσωρινής κηδεμονίας.

Αν και δεν αποκαλύπτονται οι λόγοι της κατάθεσης της αίτησης, η εφημερίδα San Francisco Chronicle ανέφερε ότι η Βικτόρια κρατούνταν σε νοσοκομείο στο Γκρινμπρέι υπό 14ήμερη ψυχιατρική κράτηση, αφού οι αρχές έκριναν ότι μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τον εαυτό της ή για άλλους.

Το μέσο ενημέρωσης σημείωσε επίσης ότι στην αίτηση του Τόμι αναφερόταν ότι η κόρη του είχε ασκήσει έφεση κατά της κράτησης και ζήτησε από έναν κηδεμόνα να κανονίσει τη μεταφορά της σε κέντρο αποτοξίνωσης «αμέσως μετά την αποφυλάκισή της».

Αργότερα ωστόσο ο ίδιος ο Τζόουνς ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση με την υπόθεση να μπαίνει στο αρχείο τον Δεκέμβριο 2023.

Μετά το θάνατο της Βικτόρια, ήρθαν στο φως ανησυχητικές λεπτομέρειες για τους τελευταίους μήνες της ζωής της, συμπεριλαμβανομένων των συχνών «επαφών» της με τις αρχές.

Τελευταία σύλληψή της ήταν τον περασμένο Ιούνιο, μετά από εμπλοκή της σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σε ένα κέντρο σπα, όπου τα δωμάτια κοστίζουν περίπου 500 δολάρια τη βραδιά. Δήλωσε αθώα για τις κατηγορίες κακοποίησης ηλικιωμένων.

Η Βικτόρια γεννήθηκε το 1991 και έκανε το ντεμπούτο της στην οθόνη σε ηλικία 11 ετών με μια μικρή εμφάνιση στην ταινία του πατέρα της Men in Black II (2002).

Αργότερα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του One Tree Hill το 2005 και την ίδια χρονιά στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada, σε σκηνοθεσία του πατέρα της.

Αν και αποχώρησε από την υποκριτική ως ενήλικη, η Βικτόρια συνόδευε περιστασιακά τον Τόμι στο κόκκινο χαλί, ενώ ο πατέρας της σε μία συνέντευξή του το 2006, εξήρε το ταλέντο της αποκαλώντας την «καλή ηθοποιό» που μιλούσε «άψογα ισπανικά».