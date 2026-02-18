Ζιμπάμπουε: Ζωολόγοι έσωσαν την όραση λευκού ρινόκερου αφού του έβαλαν... κολλύριο στα μάτια

Οι λευκοί ρινόκεροι κατατάσσονται ως σχεδόν απειλούμενοι, καθώς περίπου 16.000 από αυτά τα ζώα ζουν στην άγρια φύση

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο Daniel Terblanche βάζει κολλύριο στο μολυσμένο μάτι ενός λευκού ρινόκερου που κινδυνεύει με εξαφάνιση στο Μπουλαβάγιο της Ζιμπάμπουε.

Το να βάλεις έναν άγριο ρινόκερο μέσα σε ένα μικρό κλουβί για να του βάλεις κολλύριο μπορεί να φαίνεται σαν ένα τρελό σχέδιο. Αλλά είναι πραγματικά τρελό αν όντως λειτουργήσει;

Ζωολόγοι που συνεργάζονται με τον ζωολογικό κήπο Palm Beach Zoo & Conservation Society της Φλόριντα έκαναν ακριβώς αυτό, αφού ταξίδεψαν στην Αφρική τον Αύγουστο για να βοηθήσουν ένα λευκό ρινόκερο που κινδυνεύει με εξαφάνιση και πάσχει από μια απειλητική για τη ζωή του παρασιτική λοίμωξη στα μάτια.

Ο Daniel Terblanche, υπεύθυνος ασφαλείας στην κατασκήνωση Imvelo Safari Lodges στην Ζιμπάμπουε, είπε ότι πρώτη φορά ακούει για ένα τέτοιο σχέδιο.«Εμείς δεν το σκεφτήκαμε. Ήταν μια εντελώς γελοία ιδέα για εμάς», είπε.

Ένας απειλούμενος λευκός ρινόκερος με μια απειλητική για τη ζωή του λοίμωξη στα μάτια, της Ζιμπάμπουε.

«Αυτός ο ρινόκερος αιμορραγεί από τα μάτια του»

Έξω από το Εθνικό Πάρκο Hwange της Ζιμπάμπουε, η πρωτοβουλία για την διάσωση των λευκών ρινόκερων Community Rhino Conservation Initiative, με την υποστήριξη της κατασκήνωσης Imvelo Safari Lodges, ενθαρρύνει τις τοπικές κοινότητες να επανεισάγουν λευκούς ρινόκερους σε κοινοτικές εκτάσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος του ζωολογικού κήπου Palm Beach Zoo & Conservation Society, Margo McKnight, είχε πάει για μια επίσημη επίσκεψη την περιοχή πέρυσι, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Imvelo Safari Lodges, Mark Butcher, της είπε ότι ένα πρόβλημα υγείας ενός αρσενικού ρινόκερου ονόματι Thuza θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον του προγράμματος.

«Αυτός ο ρινόκερος αιμορραγεί από τα μάτια του», της είπε ο Butcher. «Και είναι πιθανό να χάσει την όρασή του».

Έτσι οι Thad και Angi Lacinak, ιδρυτές του οργανισμού Precision Behavior, ο οποίος βοηθάει στην εκπαίδευση των ζώων, ταξίδεψαν στη Ζιμπάμπουε για να «καταστρώσουν» ένα σχέδιο βασισμένο στα διδάγματα τους, σύμφωνα με τα οποία τα ζώα μαθαίνουν να έρχονται εθελοντικά για να λάβουν θεραπεία.

«Με τόσα λίγα ζώα σε αυτή την περιοχή της Αφρικής, είναι απαραίτητο να τα σώσουμε όλα», είπε η Angi Lacinak στο Associated Press. «Έτσι, όταν μας τηλεφώνησαν και μας είπαν ότι ο Thuza θα χάσει το μάτι του, ξέραμε ότι αργότερα μπορεί και να έχανε τη ζωή του. Οπότε, ό,τι κι αν χρειαζόταν ο ρινόκερος, θα πηγαίναμε εκεί και θα προσπαθούσαμε να τον σώζουμε».

Ένας απειλούμενος λευκός ρινόκερος με μια απειλητική για τη ζωή του λοίμωξη στα μάτια, στο Μπουλαβάγιο της Ζιμπάμπουε.

«Καταστρώνοντας» το σχέδιο

Η ιδέα ήταν να προσελκύσουν τον Thuza σε ένα στενό χώρο χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα του φαγητά και στη συνέχεια να τον ακουμπούν και να του ρίχνουν νερό στο πρόσωπο, με σκοπό να τον απευαισθητοποιήσουν.

«Μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, μπορούσαμε να του βάλουμε κολλύριο στα μάτια του, χωρίς να τον ενοχλεί», εξήγησε η Lacinak. «Και μέσα σε μια εβδομάδα, μεταφέραμε αυτήν την γνώση σε όλους τους αρμόδιους και φρουρούς, για να μπορούν να το κάνουν χωρίς εμάς».

Οι λευκοί ρινόκεροι κατατάσσονται ως σχεδόν απειλούμενοι, καθώς περίπου 16.000 από αυτά τα ζώα ζουν στην άγρια φύση. Η λαθροθηρία και η απώλεια των οικοτόπων τους παραμένουν σημαντικές πηγές κινδύνου. Έτσι, ενώ ο Thuza και άλλοι ρινόκεροι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη φύση, τουλάχιστον οι ντόπιοι ξέρουν πώς να θεραπεύουν τα μάτια τους.

«Του χορηγούν φάρμακα κάθε μέρα», εξήγησε ο Lacinak. «Οι ρινόκεροι πραγματικά "θριαμβεύουν" πλέον και αισθάνονται ότι αυτό έγινε χάρη σε εμάς».

