Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρή 69χρονη αφού χείμαρρος παρέσυρε το αμάξι της λόγω πλημμυρών

Μια 69χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο σήμερα στην πόλη Καμπανάριο στην νοτιοδυτική Ισπανία, όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από χείμαρρο εξαιτίας πλημμυρών, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα συνέβησαν όταν η γυναίκα προσπάθησε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό της, αλλά το ρεύμα την παρέσυρε και πνίγηκε.

Una mujer de 69 años ha fallecido en Campanario, Badajoz, por la crecida del río Zújar. El coche en el que circulaba ha sido arrastrado por la corriente.



▶https://t.co/N1CqOU61k5 pic.twitter.com/2e9eO3AZdK — Telediarios de TVE (@telediario_tve) February 18, 2026

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ισπανία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχείλιση ποταμών και εκτεταμένες πλημμύρες.

Η Ισπανία και η γειτονική Πορτογαλία βρίσκονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική απορρύθμιση, αντιμετωπίζοντας ολοένα και μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι, καθώς και συχνότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις τον χειμώνα.