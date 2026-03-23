Βόρεια Κορέα: Ανανεώθηκε η θητεία του Κιμ Γιονγκ Ουν στο ανώτατο αξίωμα της χώρας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη πρόεδρος Κρατικών Υποθέσεων, διατηρώντας το ανώτατο αξίωμα της χώρας, σε μια διαδικασία με τυπικό χαρακτήρα στο πλαίσιο της Ανώτατης Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης.

Newsbomb

KCNA
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη πρόεδρος Κρατικών Υποθέσεων της Βόρειας Κορέας, διατηρώντας το ανώτατο κρατικό αξίωμα και επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στην πολιτική σκηνή της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA.

Η επανεκλογή του πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας Ανώτατης Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης, του κοινοβουλίου της χώρας, το οποίο λειτουργεί κυρίως επικυρωτικά των αποφάσεων της ηγεσίας.

kim-jong-un-2231.jpg

Ο τίτλος του προέδρου Κρατικών Υποθέσεων αποτελεί το ανώτατο αξίωμα στη Βόρεια Κορέα και καθιστά τον Κιμ επίσημο αρχηγό του κράτους. Παρά τη θεσμική διαδικασία, η ανανέωση της θητείας του θεωρείται τυπική, καθώς η εξουσία του δεν αμφισβητείται στην πράξη.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη σταθερή εσωτερική πολιτική γραμμή του καθεστώτος, με τον Κιμ να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των κρατικών και κομματικών μηχανισμών.

Σχόλια
